Украинские операторы отключили связь российским военным, а оккупанты не смогут заглушить украинскую мобильную связь и интернет

Мобильные операторы заблокировали доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.

Не имея возможности звонить по своим номерам, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан, предупреждает Госспецсвязи и просит украинцев, у которых отобрали телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон.

«Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, непростая задача. Однако это очень важно – найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом – от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев», - призвала Госспецсвязи.

Также Госспецсвязи опровергла распространяемые в соцсетях сообщения о том, что российские оккупационные войска планируют заглушить украинскую мобильную связь и интернет, чтобы заменить его своим сигналом значительно большей мощности, к которой присоединятся телефоны украинских пользователей.

На захваченных территориях, отключив или разрушив базовые станции, вражеские войска могут отключить украинскую связь.

Чтобы транслировать на украинскую территорию свой сигнал, им необходим достаточно сильный передатчик, благодаря которому можно обеспечить покрытие сигналом на несколько километров. Однако то, что таким образом может быть заменен сигнал украинских операторов по всей территории — неправда. Если телефон захочет подключиться к сети, вы получите сообщение о роуминге.

Плановых отключений украинцев от мобильной связи не будет, пообещали в Госспецсвязи.

Украинские военные и руководство государства пользуются специальной защищенной связью гарантированной устойчивости. Эти разговоры невозможно прослушать за счет криптографического шифрования и технической защиты информации, проинформировала Госспецсвязи.