Что делать, если вы находитесь в зоне с отключенным интернетом

При обстреле могут пострадать линии связи и исчезнуть интернет. Какие действия помогут оставаться на связи с близкими при отключении интернета. И 5 мессенджеров, чтобы общаться при полном отсутствии интернета и мобильной связи.

Что следует сделать, если интернет исчезнет, рекомендует Telegraph.

- Покупайте несколько SIM-карт различных операторов. Если подведет Vodafone, возможно, будут работать Life или Kyivstar.

- Смотрите новости в более низком качестве, звоните близким по аудио, а не видео – не перегружайте каналы связи.

- Поставьте несколько VPN для обхода блокировок. Советуют частично бесплатные Psiphon, Lantern, NewNode VPN или коммерческий Xeovo.

- Установите мессенджеры, которые преобразуют девайс в передатчик (P2P). В канале советуют FireSide.

Он только для Android, уточняет сайт Speka, собравший "жаркий чемодан" мессенджеров, работающих без интернета.

5 мессенджеров, чтобы общаться при полном отсутствии интернета и даже мобильной связи

Большинство из них работает через Bluetooth и имеет ограниченный радиус сигнала.

1. Бриджфы

Операционная система: Android, iOS

Bridgefy использует Bluetooth-радио вашего смартфона для связи с другими устройствами, на которых установлено приложение. Именно этой программой активно пользовались белорусы, когда власти на три дня во время протестов в 2020 году оставили страну без интернета.

Стандартный диапазон передачи данных Bridgefy составляет до 100 метров при общении один на один. В сетевом режиме вы можете увеличить это расстояние. К примеру, вам нужно связаться с другом, который находится более чем в 100 метрах от вас. Если в пределах этих 100 метров есть другой пользователь Bridgefy, то вы можете это сделать: "промежуточный" телефон станет усилителем сигнала. Промежуточные ссылки не имеют доступа к самим сообщениям.

Bridgefy также имеет режим радиопередатчика, в котором вы можете отправлять массовые сообщения всем пользователям в радиусе сигнала, даже если у вас нет их контактов. Эта функция может быть полезна, если вам нужна помощь или вы сообщаете об опасности.

2. Брайар

Операционная система: Android

Приложение Briar также может общаться через Bluetooth без интернета или даже мобильной связи. Чтобы начать пользоваться Briar, нужно всего лишь указать имя и установить пароль, не нужно "светить" своим мобильным номером.

Чтобы добавить новый контакт, вам и вашему собеседнику необходимо отсканировать QR-коды на устройствах друг друга. Вы также можете создать ссылку, которая позволит вам добавить кого-то, кто находится вдали от вас, в ваши контакты.

Приложение позволяет не только общаться в мессенджере, но и создавать посты/задавать вопросы на форуме.

3. Rumble

Операционная система: Android

Приложение Rumble – еще один вариант для общения и ведения блога через Bluetooth. Пользователи могут общаться в нем и обмениваться файлами.

Это приложение не обновлялось в течение долгого времени, но все еще работает.

4. Сервал Сеть

Операционная система: Android

Serval Mesh использует модули Bluetooth и Wi-Fi вашего смартфона для связи с другими устройствами, на которые загружается приложение. Serval Mesh позволяет общаться через номер телефона (большинство других приложений в выборе не привязаны к номеру). Это особенно полезно в экстренной ситуации, когда нужно найти родственников и друзей.

В приложении вы можете совершать бесплатные звонки, отправлять сообщения и обмениваться файлами. Основным недостатком программы является то, что она не обновлялась в течение нескольких лет. Но это все еще работает.

5. Воджер

Операционная система: iOS

Vojer позволяет общаться без мобильного интернета и Wi-Fi. Приложению не требуется доступ к контактам или дополнительным разрешениям, кроме Wi-Fi, Bluetooth, микрофона и фотографии. Все сообщения в приложении шифруются.