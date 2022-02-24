Що робити, якщо ви знаходитесь в зоні з відключеним інтернетом

Під час обстрілу можуть постраждати лінії зв'язку та зникнути інтернет. Які дії допоможу залишатися на зв'язку з близькими у разі відключення інтернету. І 5 месенджерів, щоб спілкуватися за повної відсутності інтернету та мобільного зв'язку

Що варто зробити, якщо інтернет зникне, рекомендує Telegraph

- Придбайте кілька SIM-карт різних операторів. Якщо підведе Vodafone, можливо, будуть працювати Life або Kyivstar.

- Дивіться новини у нижчій якості, зідзвонюйтесь з близькими у аудіо, а не відео – не перевантажуйте канали зв’язку.

- Поставте кілька VPN для обходу блокувань. Радять частково безкоштовні Psiphon, Lantern, NewNode VPN або комерційний Xeovo.

- Встановіть месенджери, які перетворюють девайс на передавач ( P2P). У каналі радять FireSide .

Він є лише для Android, уточнює сайт Speka, що зібрав «спекотну валізку» месенджерів, які працюють без інтернету.

5 месенджерів, щоб спілкуватися за повної відсутності інтернету і навіть мобільного зв'язку

Більшість із них працюють через Bluetooth і мають обмежений радіус сигналу.

1. Бриджфи

Операционная система: Android, iOS

Bridgefy использует Bluetooth-радио вашего смартфона для связи с другими устройствами, на которых установлено приложение. Именно этой программой активно пользовались белорусы, когда власти на три дня во время протестов в 2020 году оставили страну без интернета.

Стандартный диапазон передачи данных Bridgefy составляет до 100 метров при общении один на один. В сетевом режиме вы можете увеличить это расстояние. Например, вам нужно связаться с другом, который находится более чем в 100 метрах от вас. Если в пределах этих 100 метров есть другой пользователь Bridgefy, вы можете это сделать: «промежуточный» телефон станет усилителем сигнала. Промежуточные ссылки не имеют доступа к самим сообщениям.

Bridgefy также имеет режим радиопередатчика, в котором вы можете отправлять массовые сообщения всем пользователям приложения в радиусе сигнала, даже если у вас нет их контактов. Эта функция может быть полезна, если вам нужна помощь или вы сообщаете об опасности.

2. Брайар

Операционная система: Android

Приложение Briar также имеет возможность общаться через Bluetooth без интернета или даже мобильной связи. Чтобы начать пользоваться Briar, нужно всего лишь указать имя и установить пароль, не нужно «светить» своим мобильным номером.

Чтобы добавить новый контакт, вам и вашему собеседнику необходимо отсканировать QR-коды на устройствах друг друга. Вы также можете создать ссылку, которая позволит вам добавить кого-то, кто находится вдали от вас, в ваши контакты.

Застосунок дозволяє не лише спілкуватися у месенджері, але й створювати пости / ставити питання на форумі.

3. Rumble

Операционная система: Android

Приложение Rumble - еще один вариант для общения и ведения блога через Bluetooth. Пользователи могут общаться в нем и обмениваться файлами.

Это приложение не обновлялось в течение длительного времени, но все еще работает.

4. Сервал Сетка

Операционная система: Android

Serval Mesh использует модули Bluetooth и Wi-Fi вашего смартфона для связи с другими устройствами, на которые загружено приложение. Serval Mesh позволяет общаться через ваш номер телефона (большинство других приложений в выборе не привязаны к номеру). Это особенно полезно в экстренной ситуации, если нужно найти родственников и друзей.

В приложении вы можете совершать бесплатные звонки, отправлять сообщения и обмениваться файлами. Основным недостатком программы является то, что она не обновлялась в течение нескольких лет. Но это все еще работает.

5. Воджер

Операционная система: iOS

Vojer позволяет общаться без мобильного интернета и Wi-Fi. Приложению не требуется доступ к контактам или дополнительные разрешения, кроме Wi-Fi, Bluetooth, микрофона и фотографии. Все сообщения в приложении шифруются.