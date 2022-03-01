- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Українські оператори відключили зв'язок російським військовим, а окупанти не зможуть заглушити український мобільний зв'язок та інтернет
Мобільні оператори заблокували доступ телефонів із російськими номерами у свої мережі.
Не маючи можливості дзвонити за своїми номерами, окупаційні війська все частіше відбирають телефони у громадян, попереджає Держспецзв'язку та просить українців, у яких відібрали телефон представники ворожих військ, якнайшвидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон.
«Ми розуміємо, що це зробити, коли забрали телефон, непросте завдання. Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтесь стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави та життя українців», - закликає Держспецзв'язку.