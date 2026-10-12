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ЄС погодив відкриття кластерів 2 і 3 у переговорах про вступ України

єс
ЄС погодив відкриття кластерів 2 і 3 у переговорах про вступ України

Усі держави-члени Європейського Союзу погодили відкриття для України двох нових переговорних кластерів у межах процесу вступу до ЄС – "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Переговори за ними мають офіційно розпочатися 13 жовтня.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Суспільного".

"Я можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС домовилися відкрити кластери 2 та 3 для України і Молдови", – написав міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн.

За даними Ради ЄС, четверта зустріч Конференції з питань вступу України до Євросоюзу відбудеться 13 жовтня у Люксембурзі.

Кластер 2 охоплює питання внутрішнього ринку ЄС, а кластер 3 – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання.

Раніше просування України за наступними переговорними блоками тривалий час блокувала Угорщина. Будапешт пов'язував свою позицію з питанням прав угорської національної меншини в Україні.

У червні Україна та Угорщина домовилися про розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської меншини. Після цього всі 27 країн ЄС погодили відкриття першого переговорного кластера для України.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що Угорщина може зняти вето на два економічні кластери – "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність".

Автор:
Тетяна Гойденко

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