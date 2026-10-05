Угорщина може зняти вето на два економічні кластери переговорів України з ЄС

Угорщина може вже цього тижня зняти вето на технічному етапі переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Це дозволить Києву просунутися до відкриття двох важливих для економічної інтеграції блоків – "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність".

Про це інформує Dilo з посиланням на Financial Times.

За даними видання, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав угорських дипломатів не блокувати надсилання Україні та Молдові листів щодо потенційного відкриття наступних двох переговорних кластерів під час робочих зустрічей цього тижня.

Йдеться поки що про процедурний крок. Для повної політичної підтримки Будапешт очікує на голосування Верховної Ради 12 жовтня за законопроєкт щодо розширення освіти для національних меншин.

Права угорської меншини тривалий час залишалися одним із ключових питань у відносинах між Києвом і Будапештом. За даними FT, законопроєкт розробляли з урахуванням пропозицій угорських чиновників.

Якщо парламент його підтримає, офіційний процес відкриття двох кластерів може розпочатися до наступного саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Відкриття кластерів "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність" означатиме просування України саме за напрямами, безпосередньо пов'язаними з економічною інтеграцією та адаптацією правил для роботи на єдиному ринку ЄС.

Після цього нерозкритими залишаться ще два переговорні блоки – щодо зеленого порядку денного та сільського господарства і політики згуртованості. Європейська комісія розраховує досягти домовленості щодо них для України та Молдови до кінця року.

Загалом переговори про вступ охоплюють 33 розділи, об'єднані у шість кластерів. Для закриття кожного з них після приведення законодавства країни-кандидата у відповідність до норм ЄС потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів.

Нагадаємо, раніше Угорщина заблокувала відкриття нового кластера переговорів України з ЄС. Через позицію Будапешта тоді не вдалося затвердити результати скринінгу одного з переговорних блоків.