Венгрия может снять вето на два экономических кластера переговоров Украины с ЕС

Венгрия может уже на этой неделе снять вето на техническом этапе переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Это позволит Киеву продвинуться к открытию двух важных для экономической интеграции блоков – "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, премьер-министр Венгрии Петер Мадяр призвал венгерских дипломатов не блокировать отправку Украине и Молдове писем о потенциальном открытии следующих двух переговорных кластеров во время рабочих встреч на этой неделе.

Речь пока идет о процедурном шаге. Для полной политической поддержки Будапешт ожидает голосования Верховной Рады 12 октября за законопроект о расширении образования для национальных меньшинств.

Права венгерского меньшинства долго оставались одним из ключевых вопросов в отношениях между Киевом и Будапештом. По данным FT, законопроект разрабатывали с учетом предложений венгерских чиновников.

Если парламент поддержит его, официальный процесс открытия двух кластеров может начаться до следующего саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Открытие кластеров "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность" будет означать продвижение Украины именно по направлениям, напрямую связанным с экономической интеграцией и адаптацией правил для работы на едином рынке ЕС.

После этого нераскрытыми останутся еще два переговорных блока – относительно зеленой повестки дня и сельского хозяйства и политики сплоченности. Европейская комиссия рассчитывает достичь договоренности по ним для Украины и Молдовы до конца года.

В общей сложности переговоры о вступлении охватывают 33 раздела, объединенные в шесть кластеров. Для закрытия каждого из них после приведения законодательства страны-кандидата в соответствие с нормами ЕС требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов.

Напомним, ранее Венгрия заблокировала открытие нового кластера переговоров Украины с ЕС. Из-за позиции Будапешта тогда не удалось утвердить результаты скрининга одного из переговорных блоков.