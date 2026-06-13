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ЄС погодив відкриття першого переговорного кластера для України

ЄС погодив відкриття першого переговорного кластера
ЄС погодив відкриття першого переговорного кластера

Усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ України до ЄС. Це рішення є наступним етапом у процесі євроінтеграції та переходу від скринінгу законодавства до практичної роботи над його адаптацією до права Євросоюзу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на Мінрозвитку.

У відомстві заявили, що рішення стало результатом спільної роботи президента, уряду, Верховної Ради та команд, які забезпечують просування євроінтеграційних реформ.

Для Мінрозвитку відкриття першого кластера також означає завершення важливого етапу підготовки. Міністерство повідомило, що успішно завершило процедури офіційного скринінгу за всіма сферами політики, які належать до його компетенції.

За підсумками скринінгу сформовано плани подальшого узгодження українського законодавства з правом Європейського Союзу в межах Національної програми адаптації.

У міністерстві зазначили, що за цими рішеннями стоять місяці підготовки, робота десятків команд і сотень фахівців. Йдеться не лише про декларування європейського курсу, а й про практичне впровадження реформ.

Відкриття першого переговорного кластера є важливим для України, оскільки запускає новий етап переговорів про членство в ЄС. Надалі ключовим завданням буде ухвалення та виконання рішень, необхідних для приведення українського законодавства і державних політик у відповідність до стандартів Євросоюзу.

Зауважимо, лідери Європейського Союзу офіційно заявили про виконання Україною попередніх умов для старту першого етапу процесу вступу до блоку. 

Автор:
Тетяна Гойденко