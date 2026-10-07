Україна не погодиться на вступ до ЄС без права на повноцінний експорт зерна

Україна не може погодитися на модель членства в ЄС, яка б назавжди обмежувала продаж певних харчових продуктів на території блоку

Як пише Dilo, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв'ю Politico.

Україна готова до перехідного періоду в аграрній торгівлі з ЄС, але не до постійних обмежень

"Для нас є принципова різниця між перехідним періодом і постійним обмеженням. До першого Україна готова. Друге суперечить самій логіці повноправного членства в Європейському Союзі", — наголосив Висоцький.

Видання нагадує, що Єврокомісія схвалила цю модель у межах перегляду політики, який має підготувати ЄС до приєднання нових країн. У її пропозиції йдеться про намір обмежити доступ чутливих аграрних продуктів до ринку Союзу.

У пропозиції Єврокомісії йдеться, що замість надання Києву повного доступу на ринок Брюссель хотів би допомогти Україні повернутися на свої "історичні" експортні ринки, зокрема в Африку та на Близький Схід.

Проте Висоцький наполягає, що Україну не слід розглядати виключно як загрозу для європейських фермерів. Він стверджує, що країна могла б допомогти ЄС знизити залежність від імпорту з третіх країн таких товарів як добрива, соя та лізин для кормів для тварин, а також надати виробникам ЄС найкращий доступ до експортних маршрутів через Чорне море.

"Наша мета – домогтися членства в організації, в якій буде представлений сектор, який продає Європі не лише зерно та іншу сировину, а й корми для тварин, інгредієнти, перероблені продукти та біопаливо", – зауважив міністр.

Висоцький підтвердив, що Україна відкрита до перехідних періодів, які можуть містити поетапну підтримку сільського господарства, тимчасові квоти та гарантії для чутливих продуктів. Але він наголосив, що у них має бути кінцева дата.

На думку Висоцького, Україна також могла б стати місцем для інвестицій у підприємства харчової промисловості.

Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що аграрне питання буде одним із найскладніших у переговорах про вступ України до ЄС. Причина — масштаб українського сільського господарства та конкуренція за кошти Спільної аграрної політики, які нині отримують фермери країн-членів.

Проблема європейських субсидій та великих господарств

Однією з головних переваг членства в ЄС для аграріїв є доступ до Спільної сільськогосподарської політики (Common Agricultural Policy) та відповідних дотацій. Проте за поточними правилами Євросоюзу більшість українських виробників опиняться за бортом цієї програми, повідомляв колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Якщо ми подивимося на те, як зараз воно виписано, то 80% наших господарств не зможуть брати в цьому участь, тому що розмір господарств більший, ніж те, як в ЄС це прописано. І тут потрібно з ними домовлятися", — зазначив міністр.

За його словами, щоб зняти перестороги європейських країн щодо української аграрної продукції, Україна вже провела два великі аграрні діалоги з Німеччиною та Нідерландами, під час яких сторони шукали спільні сектори для взаємовигідної роботи. Успішність подальшої співпраці залежатиме від конструктивної позиції самого українського агросектору та готовності ЄС до компромісів.

Нагадаємо, Україна оновить аграрні стандарти під вимоги ЄС до кінця 2028 року. Наша країна продовжує системну адаптацію аграрного сектору до європейських норм, забезпечуючи поетапний перехід без втрати конкурентоспроможності для вітчизняних фермерів. Водночас відповідність цим суворим стандартам уже відкриває для українських товарів із високою доданою вартістю нові перспективні світові ринки збуту.