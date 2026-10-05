Єврокомісія пропонує обмежити Україні доступ до аграрних субсидій після її вступу до ЄС

Єврокомісія пропонує обмежити для України доступ до європейського аграрного ринку та фонду сільськогосподарських субсидій ЄС, який становить близько 55 млрд євро на рік, після її вступу до Євросоюзу.

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Times з посиланням на нові пропозиції щодо реформи розширення блоку.

Їхня мета — знизити побоювання країн-членів через величезний український аграрний сектор і можливе різке зростання поставок українського зерна та олійних культур на європейський ринок.

Йдеться насамперед про доступ до "Загальної сільськогосподарської політики ЄС" та європейського ринку без тарифних обмежень. Для великих аграрних країн ЄС — насамперед Польщі, Франції та Італії — вступ України означає появу одного з найбільших сільгоспвиробників Європи всередині єдиного ринку та водночас нового одержувача коштів загальної сільськогосподарської політики.

У Єврокомісії окремо відзначають масштаб та високу продуктивність українського сільського господарства та вважають за необхідне розробити спеціальні механізми, які можуть «суттєво обмежити» фінансову підтримку України та доступ її аграрної продукції на ринок ЄС.

Поки що йдеться саме про пропозиції, а не про прийняте рішення. Паралельно Єврокомісія пропонує прив'язати отримання європейських грошей до виконання реформ та посилити механізми покарання країн-членів за порушення принципів верховенства права.

Ключовим буде питання, чи йтиметься про тимчасові обмеження, які згодом знімаються, чи про постійні ліміти на доступ України до аграрних субсидій ЄС, пише FT.

Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що аграрне питання буде одним із найскладніших у переговорах про вступ України до ЄС. Причина — масштаб українського сільського господарства та конкуренція за кошти Спільної аграрної політики, які нині отримують фермери країн-членів.

Проблема європейських субсидій та великих господарств

Однією з головних переваг членства в ЄС для аграріїв є доступ до Спільної сільськогосподарської політики (Common Agricultural Policy) та відповідних дотацій. Проте за поточними правилами Євросоюзу більшість українських виробників опиняться за бортом цієї програми, повідомляв колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Якщо ми подивимося на те, як зараз воно виписано, то 80% наших господарств не зможуть брати в цьому участь, тому що розмір господарств більший, ніж те, як в ЄС це прописано. І тут потрібно з ними домовлятися", — зазначив міністр.

За його словами, щоб зняти перестороги європейських країн щодо української аграрної продукції, Україна вже провела два великі аграрні діалоги з Німеччиною та Нідерландами, під час яких сторони шукали спільні сектори для взаємовигідної роботи. Успішність подальшої співпраці залежатиме від конструктивної позиції самого українського агросектору та готовності ЄС до компромісів.

Нагадаємо, Україна оновить аграрні стандарти під вимоги ЄС до кінця 2028 року. Наша країна продовжує системну адаптацію аграрного сектору до європейських норм, забезпечуючи поетапний перехід без втрати конкурентоспроможності для вітчизняних фермерів. Водночас відповідність цим суворим стандартам уже відкриває для українських товарів із високою доданою вартістю нові перспективні світові ринки збуту.