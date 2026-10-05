Еврокомиссия предлагает ограничить Украине доступ к аграрным субсидиям после ее вступления в ЕС

Еврокомиссия предлагает ограничить для Украины доступ к европейскому аграрному рынку и фонду сельскохозяйственных субсидий ЕС, который составляет около 55 млрд евро в год после ее вступления в Евросоюз.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на новые предложения по реформе расширения блока.

Их цель — снизить опасения стран-членов из-за огромного украинского аграрного сектора и возможного резкого роста поставок украинского зерна и масличных культур на европейский рынок.

Речь идет прежде всего о доступе к "Общей сельскохозяйственной политике ЕС" и европейскому рынку без тарифных ограничений. Для крупных аграрных стран ЕС, прежде всего Польши, Франции и Италии, вступление Украины означает появление одного из крупнейших сельхозпроизводителей Европы внутри единого рынка и одновременно нового получателя средств общей сельскохозяйственной политики.

В Еврокомиссии отдельно отмечают масштаб и высокую производительность украинского сельского хозяйства и считают необходимым разработать специальные механизмы, которые могут существенно ограничить финансовую поддержку Украины и доступ ее аграрной продукции на рынок ЕС.

Пока речь идет именно о предложениях, а не о принятом решении. Параллельно Еврокомиссия предлагает привязать получение европейских денег для выполнения реформ и усилить механизмы наказания стран-членов за нарушение принципов верховенства права.

Ключевым будет вопрос, будет ли речь о временных ограничениях, которые впоследствии снимаются, или о постоянных лимитах на доступ Украины к аграрным субсидиям ЕС, пишет FT.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что аграрный вопрос будет одним из самых сложных в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Причина — масштаб украинского сельского хозяйства и конкуренция за средства Совместной аграрной политики, получаемые ныне фермерами стран-членов.

Проблема европейских субсидий и крупных хозяйств

Одним из главных преимуществ членства в ЕС для аграриев является доступ к Общей сельскохозяйственной политике (Common Agricultural Policy) и соответствующим дотациям. Однако по текущим правилам Евросоюза большинство украинских производителей окажутся за бортом этой программы , сообщал бывший министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

"Если мы посмотрим на то, как сейчас оно выписано, то 80% наших хозяйств не смогут участвовать в этом, потому что размер хозяйств больше, чем то, как в ЕС это прописано. И здесь нужно с ними договариваться", — отметил министр.

По его словам, чтобы снять предостережения европейских стран относительно украинской аграрной продукции, Украина уже провела два больших аграрных диалога с Германией и Нидерландами, в ходе которых стороны искали общие сектора для взаимовыгодной работы. Успешность дальнейшего сотрудничества будет зависеть от конструктивной позиции украинского агросектора и готовности ЕС к компромиссам.

Напомним, что Украина обновит аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года. Наша страна продолжает системную адаптацию аграрного сектора к европейским нормам, обеспечивая поэтапный переход без потери конкурентоспособности для отечественных фермеров. В то же время, соответствие этим строгим стандартам уже открывает для украинских товаров с высокой добавленной стоимостью новые перспективные мировые рынки сбыта.