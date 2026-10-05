Соседние страны отказали Украине помочь вывезти заблокированное зерно: интересы своих фермеров остаются приоритетом

Польша и Румыния отказываются увеличивать транзит украинского зерна через свою территорию, невзирая на призывы Киева помочь вывезти урожай на фоне длительной блокады Черного моря: если она будет продолжаться, в этом году в Украине может застрять до 35 млн тонн зерна.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Politico.

Отмечается, что недавно министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий приехал в Брюссель, чтобы напрямую попросить о помощи у своих коллег из стран ЕС. В частности, Украине нужно пропускать через Европу больше сельскохозяйственной продукции и получить 1,1 млрд. евро на покрытие расходов на перевозку. Из-за атак на порты и суда, которые продолжаются уже третий месяц, европейскими железнодорожными, автомобильными и речными маршрутами удается вывозить менее половины экспорта.

Однако Польша и Румыния, обладающие важной транспортной инфраструктурой для экспорта украинской продукции, не готовы расширять ее возможности. Министр сельского хозяйства Румынии Барна Танцош объяснил, что интересы фермеров остаются приоритетом.

Румыния одновременно пытается оптимизировать логистику и уже договорилась с Украиной об упрощении пересечения границы и развитии железнодорожных сообщений. Но, как отмечает Танцош, быстро удвоить пропускную способность транспорта и портов невозможно.

"Все знают, что мы не можем удвоить количество поездов, мы не можем удвоить пропускную способность дорог, железных дорог и портов. Это то, что есть", – сказал он.

Издание пишет, что избыток украинского зерна вместе с низким уровнем воды на Дунае уже создает дополнительную нагрузку на румынские порты. Польша заявила, что не планирует увеличивать транзит украинской аграрной продукции.

По словам Высоцкого, если блокада Черного моря будет продолжаться, в Украине в этом году может остаться до 35 млн тонн зерна .

Politico напоминает, что еще до нынешнего обострения в Черном море Польша, Словакия и Венгрия запретили импорт украинского зерна.

Без помощи в Украине накапливается неэкспортированное зерно, а аграриям нет средств засеять озимые под урожай в следующем году. Высоцкий предупредил, что если ситуация сохранится до весны, то посевные площади могут сократиться на 35-40%.

Напомним, Украина пока не видит никаких признаков того, что в ближайшие месяцы может быть достигнуто прекращение огня в Черном море для возобновления "зернового коридора". Киев просил Европейскую комиссию выделить 220 млн евро на помощь аграриям и обеспечение их ликвидности, однако Брюссель отказал.