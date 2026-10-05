Сусідні країни відмовили Україні допомогти вивезти заблоковане зерно: інтереси власних фермерів залишаються пріоритетом

Польща та Румунія відмовляються збільшувати транзит українського зерна через свою територію, попри заклики Києва допомогти вивезти врожай на тлі тривалої блокади Чорного моря: якщо вона триватиме, цього року в Україні може застрягти до 35 млн тонн зерна.

Як пише Dilo, про це повідомляє Politico.

Зазначається, що нещодавно міністр аграрної політики України Тарас Висоцький приїхав до Брюсселя, щоб безпосередньо попросити про допомогу у своїх колег із країн ЄС. Зокрема, Україні потрібно пропускати через Європу більше сільськогосподарської продукції та отримати 1,1 млрд євро на покриття витрат на перевезення. Через атаки на порти й судна, які тривають уже третій місяць, європейськими залізничними, автомобільними та річковими маршрутами вдається вивозити менш ніж половину експорту.

Однак Польща та Румунія, які мають важливу транспортну інфраструктуру для експорту української продукції, не готові розширювати її можливості. Міністр сільського господарства Румунії Барна Танцош пояснив, що інтереси власних фермерів залишаються пріоритетом.

Румунія водночас намагається оптимізувати логістику та вже домовилася з Україною про спрощення перетину кордону й розвиток залізничних сполучень. Але, як наголошує Танцош, швидко подвоїти пропускну здатність транспорту та портів неможливо.

"Усі знають, що ми не можемо подвоїти кількість потягів, ми не можемо подвоїти пропускну здатність доріг, залізниць і портів. Це те, що є", - сказав він.

Видання пише, що надлишок українського зерна разом із низьким рівнем води на Дунаї вже створює додаткове навантаження на румунські порти. Водночас Польща заявила, що не планує збільшувати транзит української аграрної продукції.

За словами Висоцького, якщо блокада Чорного моря триватиме, в Україні цього року можуть залишитися до 35 млн тонн зерна.

Politico нагадує, що ще до нинішнього загострення на Чорному морі Польща, Словаччина й Угорщина заборонили імпорт українського зерна.

Без допомоги в Україні накопичується неекспортоване зерно, а аграрії не мають коштів засіяти озимі під урожай наступного року. Висоцький попередив, що якщо ситуація збережеться до весни, посівні площі можуть скоротитися на 35-40%.

Нагадаємо, Україна поки не бачить жодних ознак того, що найближчими місяцями може бути досягнуто припинення вогню у Чорному морі для відновлення "зернового коридору". Київ просив Європейську комісію виділити €220 млн на допомогу аграріям та забезпечення їх ліквідності, проте Брюссель відмовив.