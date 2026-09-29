Єврокомісія відхилила запит України на €220 млн для підтримки фермерів

Україна поки не бачить жодних ознак того, що найближчими місяцями може бути досягнуто припинення вогню у Чорному морі для відновлення "зернового коридору". Київ просив Європейську комісію виділити €220 млн на допомогу аграріям та забезпечення їх ліквідності, проте Брюссель відмовив.

Як пише Dilo, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в інтерв’ю Bloomberg.

Він повідомив, що Україна зверталася до Європейського Союзу з проханням підтримки для свого сільськогосподарського сектору. Але Європейська комісія відхилила запит на виділення 220 мільйонів євро (250 мільйонів доларів) фермерам та механізм підтримки їхньої ліквідності

Наразі Україна розраховує на пільговий кредит Світового банку на $250 млн, якого, за словами міністра, має вистачити до початку наступного року.

"Це більш-менш дасть нам можливість дожити до нового року. Але зараз нам вже потрібно думати про те, що буде з весни після Нового року, бо ситуація продовжує залишатися критичною", - підкреслив очільник Мінагрополітики.

Висоцький розповів, що Україна отримала інформацію від країн, які сприяють переговорам, що Росія відхилила всі пропозиції партнерів Києва щодо перемир’я або мораторію на удари в Чорному морі, щоб відновити експорт зерна. Він зауважив, що "були випробувані всі можливі раунди переговорів, але поки що жодних результатів" досягнуто не було.

"На жаль, важко уявити будь-які можливі рішення цього питання в найближчі місяці. Ми маємо реально готуватися до того, що ситуація залишатиметься такою ж критичною, як і зараз" — наголосив Висоцький.

Він додав, що наразі Україна наростила експорт з використанням альтернативних маршрутів замість Чорного моря до 45% від нормального обсягу. Однак, за оцінками, цими маршрутами можна експортувати максимум 50% сільськогосподарської продукції, а це означає, що існує ризик, що близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції не буде експортовано з країни в цьому маркетинговому році.

Нагадаємо, Україна може втратити щонайменше 50% свого експортного потенціалу, якщо блокада портів Великої Одеси триватиме.

Також через обмежену роботу експорту у листопаді в Україні може виникнути дефіцит внутрішніх потужностей для зберігання зерна. Він може становити від 8 до 11 млн тонн.