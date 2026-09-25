Євросоюз не готовий збільшувати квоти на пшеницю: що проситиме Україна натомість

Європейський Союз наразі не погодився збільшити квоти на постачання української агропродукції, зокрема пшениці. Проте Україна планує окремо добиватися розширення квоти на біоетанол.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, інформує Latifundist.com.

За його словами, українська сторона вже отримала зворотний зв'язок від ЄС щодо пропозиції переглянути обсяги квот на аграрну продукцію. Наразі Євросоюз не готовий збільшувати їх за жодною з позицій.

Що буде з експортом пшениці

Після отримання відмови щодо збільшення квоти на пшеницю, у Мінагрополітики орієнтують вітчизняних експортерів на використання наявної тарифної квоти Світової організації торгівлі (СОТ), яка передбачає сплату відповідного мита на рівні 12 євро за тонну.

Водночас Україна має намір окремо добиватися розширення можливостей для експорту біоетанолу, оскільки профільне міністерство отримало чимало звернень від виробників.

Міністр навів три ключові аргументи на користь такого кроку:

Суттєве скорочення врожаю кукурудзи (основної сировини для біоетанолу) в країнах ЄС поточного року;

Статус Євросоюзу як імпортера цієї продукції;

Той факт, що Україна самостійно імпортує з ЄС бензин, який уже містить обов'язкову частку біоетанолу.

"Ми по біоетанолу далі робитимемо фокус. За великим рахунком, просимо квоту для того, щоб вивезти приблизно стільки біоетанолу, скільки і так імпортується Україною в паливі, в бензині з Європейського Союзу", — пояснив Висоцький.

Нагадаємо, 6 червня 2025 року "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію.

Україна станом на 1 червня 2026 року повністю використала квоту на експорт пшениці до Європейського Союзу в межах оновленої поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA).