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Дата публікації

В Україні змінили правила для виробників біоетанолу: що чекає на галузь

біоетанол
Кабмін оновив правила для виробників біоетанолу / Depositphotos

Кабінет Міністрів України оновив механізм визначення максимальної продуктивності обладнання, яке використовується для виробництва етилового спирту та біоетанолу. Відповідну постанову уряд ухвалив 23 вересня.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Ухвалені зміни спрямовані на забезпечення більш точного та технічно обґрунтованого розрахунку максимальної продуктивності обладнання, яка безпосередньо застосовується під час обчислення гарантованого податкового зобов'язання з акцизного податку.

Технологічні особливості виробництва

Як зазначається, виготовлення спирту етилового та біоетанолу є складним технологічним процесом.

На нього можуть суттєво впливати характеристики сировини, застосування допоміжних матеріалів, сезонні коливання параметрів енергоносіїв та інші чинники.

Новий порядок дозволить повноцінно враховувати ці особливості під час розрахунків.

Головні нововведення:

  • Визначення фактичної продуктивності технологічного обладнання та її обов'язкове врахування при розрахунках.
  • Чіткі критерії змін — визначено, які саме коригування вважаються зміною максимальної продуктивності обладнання.
  • Новий механізм розрахунку — встановлено чітку процедуру проведення оновлених обчислень.
  • Допустимі похибки — визначено межі похибок фактичної продуктивності, зумовлені технологічними особливостями чи властивостями вимірювальної техніки.
  • Відхилення до 3% — закріплено можливість відхилення фактичної продуктивності обладнання від максимальної в межах до 3% включно.
  • Уточнення коефіцієнтів — оновлено правила застосування коефіцієнтів на проведення миття та дезінфекції обладнання з урахуванням його зупинок за планом.

Оновлений документ дозволить враховувати реальні технічні характеристики апаратури та специфіку виробничого процесу спирту й біоетанолу, які можуть впливати на фактичні показники роботи без зміни номінальної максимальної продуктивності самого обладнання.

Нагадаємо, українська біоетанольна галузь демонструє стрімку динаміку розвитку. Зокрема, за останній рік її виробничі потужності зросли на 160%, що свідчить про збільшення показників переробки та випуску альтернативного пального в країні більш ніж у 2,5 раза.

Автор:
Тетяна Бесараб

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