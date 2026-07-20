Виробництво біоетанолу в Україні: до 2030 року потужності планують збільшити до 1 млн тонн

Україна має намір до 2030 року наростити виробництво біоетанолу до 1 млн тонн на рік, що більш ніж удвічі перевищує нинішні виробничі можливості. Наразі сукупні потужності українських підприємств дозволяють випускати близько 400 тис. тонн біоетанолу щорічно.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал УкрАгроКонсалт.

Виконавчий директор Української асоціації виробників біоетанолу "Укрбіоетанол" Тарас Миколаєнко зазначив, що війна суттєво посилила увагу до розвитку галузі. За його словами, за наявності необхідних інвестицій українські підприємства здатні досягти виробництва 1 млн тонн біоетанолу вже протягом найближчих півтора-двох років.

Водночас він наголосив, що галузі необхідно враховувати зовнішні ризики та зміни на світовому паливному ринку. Як приклад Миколаєнко навів ситуацію у Франції, де після зростання цін на традиційне пальне через напруженість навколо Ормузької протоки різко збільшився попит на біоетанол. На окремих французьких АЗС біоетанол коштував близько 0,8 євро за літр, тоді як звичайне пальне — близько 2 євро.

Перспективи внутрішнього ринку та окупність інвестицій

На думку представника асоціації, навіть якщо експортний попит з боку Європейського Союзу виявиться нижчим від очікуваного, український біоетанол матиме значний потенціал на внутрішньому ринку. Розширення використання цього виду пального сприятиме підвищенню енергетичної безпеки країни та розвитку переробки сільськогосподарської сировини.

Миколаєнко також підкреслив, що перші біоетанольні заводи, збудовані на початку повномасштабної війни, окупилися приблизно за пів року роботи. За його оцінкою, нові проєкти зі створення виробничих потужностей також мають високий рівень рентабельності, що робить сектор одним із перспективних напрямів для подальших інвестицій.

Нагадаємо, українська біоетанольна галузь демонструє стрімку динаміку розвитку. Зокрема, за останній рік її виробничі потужності зросли на 160%, що свідчить про збільшення показників переробки та випуску альтернативного пального в країні більш ніж у 2,5 раза.