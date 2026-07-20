Производство биоэтанола в Украине: к 2030 году мощности планируют увеличить до 1 млн тонн

Украина намерена к 2030 году нарастить производство биоэтанола до 1 млн тонн в год, что более чем вдвое превышает нынешние производственные возможности. Сейчас совокупные мощности украинских предприятий позволяют производить около 400 тыс. тонн биоэтанола ежегодно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал УкрАгроКонсалт.

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей биоэтанола "Укрбиоэтанол" Тарас Николайенко отметил, что война существенно усилила внимание к развитию отрасли. По его словам, при наличии необходимых инвестиций украинские предприятия способны достичь производства 1 млн. тонн биоэтанола уже в ближайшие полтора-два года.

В то же время, он отметил, что отрасли необходимо учитывать внешние риски и изменения на мировом топливном рынке. В качестве примера Николаенко привел ситуацию во Франции, где после роста цен на традиционное горючее из-за напряженности вокруг Ормузского пролива резко увеличился спрос на биоэтанол. На отдельных французских АЗС биоэтанол стоил около 0,8 евро за литр, в то время как обычное топливо - около 2 евро.

Перспективы внутреннего рынка и окупаемость инвестиций

По мнению представителя ассоциации, даже если экспортный спрос со стороны Европейского Союза окажется ниже ожидаемого, украинский биоэтанол будет иметь значительный потенциал на внутреннем рынке. Расширение использования этого вида горючего будет способствовать повышению энергетической безопасности страны и развитию переработки сельскохозяйственного сырья.

Николайенко также подчеркнул, что первые биоэтанольные заводы, построенные в начале полномасштабной войны, окупились примерно за полгода работы. По его оценке, новые проекты по созданию производственных мощностей также обладают высоким уровнем рентабельности, что делает сектор одним из перспективных направлений для дальнейших инвестиций.

Напомним, украинская биоэтанольная ветвь демонстрирует стремительную динамику развития. В частности, за последний год ее производственные мощности выросли на 160%, что свидетельствует об увеличении показателей переработки и выпуска альтернативного горючего в стране более чем в 2,5 раза.