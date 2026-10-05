Потери врага по состоянию на 5 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1685 сутки полномасштабной войны составляют 1 542 720 человек.

Потери России в войне на 5 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 октября потеряла:

личного состава – около 1 542 720 (+2 020) человек;

танков – 12 393 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 25 487 (+4) ед;

артиллерийских систем – 50 733 (+47) ед;

РСЗО – 2 182 (+3) ед;

средств ПВО – 1688 (+2) ед;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 859 (+22) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 548 095 (+1 855) ед;

крылатых ракет – 5 126 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 157 985 (+727) ед;

специальной техники – 4 793 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 172 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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