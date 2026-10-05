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Потери врага по состоянию на 5 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1685 сутки полномасштабной войны составляют 1 542 720 человек.
Потери России в войне на 5 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 октября потеряла:
- личного состава – около 1 542 720 (+2 020) человек;
- танков – 12 393 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин – 25 487 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 50 733 (+47) ед;
- РСЗО – 2 182 (+3) ед;
- средств ПВО – 1688 (+2) ед;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 859 (+22) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 548 095 (+1 855) ед;
- крылатых ракет – 5 126 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 157 985 (+727) ед;
- специальной техники – 4 793 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 172 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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