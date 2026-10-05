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Война Война
Категория
Новости
Дата публикации

Карта боевых действий в Украине на 5 октября 2026 года

ВСУ, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1685-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 октября 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 октября 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 октября 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 октября 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 октября 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 октября 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 1 ракетный и 85 авиационных ударов, во время которых сбросил 245 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9574 дрон-камикадзе и совершили 2335 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 39 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Васильевское, Товстодубово, Малая Слободка, Сопич, Бачевск, Потаповка, Коренок, Уланово, Кучеровка, Ходыно, Малушино, Бунячино, Бессалевка, Рыжевка, Волфине, Рогизно, Пыргович Храповщина, Садки, Могрица, Мирополье Сумской области; Хреновка, Янжуловка, Логи, Михальчина Слобода Черниговской области. Авиаудары получили населенные пункты Лисковщина и Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БПЛА, четыре района сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы и еще один важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях  Силы обороны отразили одно штурмовое действие противника. Агресор нанес четыре авиаудара применив 13 КАБ и произвел 192 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 13 из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак противника. Захватчики пытались продвинуться возле Лимана и в направлении населенных пунктов Гоптивка, Терновая, Захаровка.

На Купянском направлении враг однажды пытался улучшить свои позиции, проводя атаку в сторону населенного пункта Купянск-Узловой.

На Лиманском направлении наши защитники отразили семь попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Дерилово, Дробышево, Заречное и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил одно штурмовое действие в районе Николаевки.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Федоровка Вторая.

На Константиновском направлении зафиксировано 23 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районах Константиновки, Новоселовки и в направлении Осикового, Николаяполья, Райского, Торского, Новопавловки.

Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Светлое, Васильевка, Молодецкое и в направлении Ганновки, Доброполья, Сергеевки.

На Александровском направлении враг один раз атаковал в районе Новогеоргиевки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты три раза пытались продвинуться в районе Гуляйпольского и в сторону населенных пунктов Косовцево, Копани.

На Ореховском направлении враг дважды пытался улучшить свои позиции, атакуя в районе Малой Токмачки и в сторону Новояковловки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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