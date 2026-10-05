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Втрати ворога станом на 5 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1685 добу повномасштабної війни становлять 1 542 720 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 542 720 (+2 020) осіб;
- танків – 12 393 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 25 487 (+4) од.;
- артилерійських систем – 50 733 (+47) од.;
- РСЗВ – 2 182 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 688 (+2) од.;
- літаків – 443 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 859 (+22) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 548 095 (+1 855) од.;
- крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 157 985 (+727) од.;
- спеціальної техніки – 4 793 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 172 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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