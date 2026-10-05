Втрати ворога станом на 5 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1685 добу повномасштабної війни становлять 1 542 720 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 542 720 (+2 020) осіб;

танків – 12 393 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 487 (+4) од.;

артилерійських систем – 50 733 (+47) од.;

РСЗВ – 2 182 (+3) од.;

засобів ППО – 1 688 (+2) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 859 (+22) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 548 095 (+1 855) од.;

крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 157 985 (+727) од.;

спеціальної техніки – 4 793 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 172 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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