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Метро в Киеве меняет правила работы во время тревоги: как соединяются два берега

метро в Киеве
Возобновлено движение "зеленой" линии метро в Киеве во время желтого уровня угрозы / Depositphotos

В Киеве возобновили движение поездов по наземному участку "зеленой" линии метро во время желтого уровня угрозы. Это позволит пассажирам пользоваться подземкой для передвижения между правым и левым берегами Днепра.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Перед восстановлением пассажирских перевозок метрополитен провел тестовое движение: поезда проехали по наземному участку в обоих направлениях.

В случае оглашения желтого уровня угрозы поезда будут продолжать перевозить пассажиров между двумя берегами Днепра.

Если же будет объявлен красный уровень угрозы, движение по наземному участку "зеленой" линии будет прекращаться. В то же время поезда будут курсировать на двух отдельных отрезках:

  • "Сырец" - "Выдубичи";
  • "Осокорки" - "Красный Хутор".

В КГГА призвали пассажиров следить за информацией, объявляемой в вагонах и на станциях, а также следовать указаниям работников метрополитена.

Напомним, "Киевский метрополитен" технически готов возобновить движение поездов по Южному мосту во время желтого уровня воздушной тревоги. В то же время для этого необходимо экспертное заключение.

Автор:
Светлана Манько

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