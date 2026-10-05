- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Метро в Киеве меняет правила работы во время тревоги: как соединяются два берега
В Киеве возобновили движение поездов по наземному участку "зеленой" линии метро во время желтого уровня угрозы. Это позволит пассажирам пользоваться подземкой для передвижения между правым и левым берегами Днепра.
Как пишет Dilo, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Перед восстановлением пассажирских перевозок метрополитен провел тестовое движение: поезда проехали по наземному участку в обоих направлениях.
В случае оглашения желтого уровня угрозы поезда будут продолжать перевозить пассажиров между двумя берегами Днепра.
Если же будет объявлен красный уровень угрозы, движение по наземному участку "зеленой" линии будет прекращаться. В то же время поезда будут курсировать на двух отдельных отрезках:
- "Сырец" - "Выдубичи";
- "Осокорки" - "Красный Хутор".
В КГГА призвали пассажиров следить за информацией, объявляемой в вагонах и на станциях, а также следовать указаниям работников метрополитена.
Напомним, "Киевский метрополитен" технически готов возобновить движение поездов по Южному мосту во время желтого уровня воздушной тревоги. В то же время для этого необходимо экспертное заключение.