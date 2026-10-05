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Метро у Києві змінює правила роботи під час тривоги: як з'єднуються два береги

метро у Києві
Відновлено рух "зеленої" лінії метро у Києві під час жовтого рівня загрози / Depositphotos

У Києві відновили рух поїздів наземною ділянкою "зеленої" лінії метро під час жовтого рівня загрози. Це дозволить пасажирам користуватися підземкою для пересування між правим і лівим берегами Дніпра.

Як пише Dilo, про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Перед відновленням пасажирських перевезень метрополітен провів тестовий рух: поїзди проїхали наземною ділянкою в обох напрямках.

У разі оголошення жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть перевозити пасажирів між двома берегами Дніпра.

Якщо ж буде оголошено червоний рівень загрози, рух наземною ділянкою "зеленої" лінії припинятиметься. Водночас поїзди курсуватимуть на двох окремих відрізках:

  • "Сирець" — "Видубичі";
  • "Осокорки" — "Червоний Хутір".

У КМДА закликали пасажирів стежити за інформацією, яку оголошують у вагонах та на станціях, а також виконувати вказівки працівників метрополітену.

Нагадаємо, "Київський метрополітен" технічно готовий відновити рух потягів Південним мостом під час жовтого рівня повітряної тривоги. Водночас для цього необхідний експертний висновок.

Автор:
Світлана Манько

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