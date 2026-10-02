Кличко повідомив про можливе відновлення руху метро Південним мостом

Київський метрополітен технічно готовий відновити рух потягів Південним мостом під час жовтого рівня повітряної тривоги. Водночас для цього необхідний експертний висновок.

Як пише Dilo, про це інформує "Суспільне" з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

Повернення метро на Південний міст

За його словами, рішення про відновлення руху метро Південним мостом під час жовтих тривог має ґрунтуватися на висновках профільних наукових установ.

Наразі Міністерство інфраструктури вже звернулося до відповідних інститутів щодо проведення необхідної оцінки стану мосту.

Після отримання експертного висновку столична влада зможе визначити, чи безпечно відновлювати рух поїздів Південним мостом під час повітряних тривог жовтого рівня.

Росія вдарила по Південному мосту

Російські війська двічі атакували Південний міст у Києві ввечері 1 жовтня, а вранці 2 жовтня зафіксували нове влучання.

Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту мостом призупинили.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Після атаки фахівці метрополітену знеструмили колію, а рух поїздів метро та наземного транспорту через міст зупинили.