Уряд виділив 50 млрд грн на грошове забезпечення військових

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн із резерву сектору безпеки і оборони на виплати військовослужбовцям та одноразову грошову допомогу. Це має забезпечити своєчасні та повні виплати у жовтні. Корецький обіймає посаду прем'єр-міністра з липня 2026 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на розпорядження Кабміну №997 та повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Із загальної суми 36,713 млрд грн спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців.

Ще 13,388 млрд грн передбачено на одноразову грошову допомогу у разі загибелі або смерті військового, встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Кошти перерозподілили з бюджетної програми "Резерв коштів для сектору безпеки і оборони" на програму Міністерства оборони, яка охоплює забезпечення діяльності Збройних сил, підготовку військ і кадрів, а також медичне забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей.

Із 50,101 млрд грн видатків споживання 30,972 млрд грн припадає на оплату праці.

Корецький наголосив, що, попри значний дефіцит бюджету, фінансування оборони залишається пріоритетом уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вересневі виплати військовим та їхнім родинам уряд перерозподілив 33,6 млрд грн з оборонного резерву.