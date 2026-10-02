У Закарпатті продають ТЕЦ на біомасі потужністю 6 МВт за €10 млн

У Закарпатській області виставили на продаж готову теплоелектроцентраль на біомасі потужністю 6 МВт. Вартість активу становить €10 млн — приблизно на 20% нижче заявленої собівартості його будівництва.

Як пише Dilo, про це інформує Inventure.

Продаж біоТЕЦ у Закарпатті

Станція вже збудована, пройшла пусконалагоджувальні роботи та була синхронізована з електромережею. Об’єкт має власну підстанцію 35 кВ, SCADA-систему, системи водопідготовки та охолодження, а також паровий котел HURST американського виробництва.

Під час контрольного запуску станція продемонструвала генерацію 4 МВт на хвойній трісці з вологістю 45–55%. Після додаткового налаштування вакуумної системи та автоматики власники планують вийти на технічний показник 5,5–6 МВт. Водночас цей показник наразі не є гарантованою безперервною потужністю.

Актив розташований у гірському лісовому регіоні Закарпаття поблизу річки Тиса та кордону з ЄС. Наразі промислова територія займає близько 0,5 га, водночас її планують розширити до 8 га за рахунок прилеглих земель.

Комерційна складова

Об’єкт має чинну постанову НКРЕКУ щодо "зеленого" тарифу та договори із "Закарпаттяобленерго". За даними продавця, заборгованість підприємства реструктуризована за планом санації: залишок становить близько 80–90 млн грн, термін погашення - близько чотирьох років.

До майнового комплексу також входить будівля міської котельні. Встановлений котел розрахований на опалення близько 30–35 тис. кв. м, що створює можливість для розвитку окремого напряму з постачання тепла.

Паливом для станції мають бути відходи лісозаготівлі — гілки, крони та низькосортна деревина. Власники ведуть переговори з трьома найбільшими лісгоспами регіону щодо постачання сировини.

Які напрямки розвитку розглядають

Окрім виробництва електроенергії, на базі активу розглядають запуск лісопильного та сушильного виробництва, а також виробництва пелет. За розрахунками продавця, сушильний комплекс може одночасно завантажувати до 1000 куб. м деревини, а його потенційна пропускна здатність становить до 10 тис. куб. м на місяць.

Ще одним потенційним напрямом називають розміщення дата-центру з живленням від власної генерації. У перспективі також розглядаються встановлення систем накопичення енергії, будівництво малої ГЕС та збільшення загальної генерації енергокомплексу до близько 20 МВт.

За заявленими планами, майданчик може стати основою для промислово-енергетичного парку, де інші підприємства отримуватимуть доступ до електроенергії та тепла.

Власник пропонує кілька форматів співпраці - від повного викупу активу до залучення стратегічного чи проєктного партнера для реалізації окремих напрямів.

Раніше повідомлялося, що Латвія передасть Україні обладнання для відновлення пошкоджених ТЕЦ. Обговорювалося збільшення постачання необхідного устаткування, зокрема механізми прискореної передачі обладнання з латвійських ТЕЦ для якнайшвидшої відбудови енергетичних об'єктів в українських містах.