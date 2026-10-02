Майже 374 млрд грн: скільки уряд залучив від ОВДП з початку року

Із початку 2026 року уряд залучив від продажу та обміну ОВДП на аукціонах майже 374 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — майже 2 401 млрд грн.

Як пише Dilo, про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.

Результати аукціонів та виплати за боргами

Упродовж січня–вересня 2026 року Міністерство фінансів залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 318,49 млрд грн, 452 млн дол. США та 696,7 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за цей період спрямували 276,8 млрд грн, 650 млн дол. США та 557,8 млн євро. Максимальна дохідність гривневих ОВДП у вересні становила 16,5% річних.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення до кінця вересня уряд залучив на первинних аукціонах 1,8 трлн грн, понад 11,2 млрд дол. США та майже 3,9 млрд євро. Погашення за цей час сягнули 1,27 трлн грн, 12,1 млрд дол. США та 3,47 млрд євро.

Ефективну роботу ринку підтримують спільні зусилля Кабміну та НБУ, зокрема завдяки механізмам обміну паперів.

Структура портфеля та інвестиції громадян

Станом на 1 жовтня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юросіб становив 1153,1 млрд грн в еквіваленті.

Водночас інвестиції фізичних осіб у державні цінні папери досягли 167,5 млрд грн в еквіваленті, серед яких значну частку займають військові облігації.

Портфель військових ОВДП громадян зріс до 110,4 млрд грн порівняно із 75,1 млрд грн рік тому.

Нагадаємо, станом на початок вересня фізичні особи вже володіли військовими ОВДП на 109,7 млрд грн в еквіваленті. Роком раніше їхній портфель становив 78,7 млрд грн.