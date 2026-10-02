Amazon планує передати чипи Nvidia на $8 млрд у лізинг заради оптимізації боргів

Американський технологічний гігант Amazon розглядає можливість передати зовнішнім інвесторам передові чипи Nvidia на суму близько 8 млрд доларів через спеціально створену структуру, щоб зміцнити свій фінансовий баланс.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Хмарний гігант із Сіетла останніми тижнями проводив переговори з інвесторами, щоб оцінити їхній інтерес до угоди. Схема передбачає виведення тисяч чипів Grace Blackwell, які корпорація вже розгортає у дата-центрах на території США, у компанію спеціального призначення (SPV).

Після цього Amazon візьме ці процесори назад в оренду (лізинг) у SPV, яка залучатиме кошти зовнішніх інвесторів через випуск боргових зобов'язань. Передача дорогих напівпровідників інвесторам дозволить компанії перейти до менш обтяженої активами моделі фінансової звітності. В Amazon від коментарів відмовилися.

Як технологічні гіганти оптимізують борги

Цей крок зумовлений пошуком способів фінансування масштабних витрат на інфраструктуру центрів обробки даних, значну частину яких складає закупівля чипів для навчання передових моделей штучного інтелекту.

Технологічні гіганти намагаються виводити заборгованість за межі балансу, щоб зберегти власну кредитоспроможність. Вони використовують гарантії залишкової вартості, запевняючи кредиторів у майбутній вартості чипів або дата-центрів без прямого залучення позикових коштів, що закриває реальний обсяг взятих ризиків.

Інвестори очікують, що створювана компанія отримає інвестиційний кредитний рейтинг завдяки поточному рейтингу Amazon на рівні "AA". Це відкриє шлях до залучення коштів ширшого кола вкладників, зокрема пенсійних та страхових фондів. Amazon планує, що власний капітал структури складе лише до 10%, водночас сама корпорація взагалі не володітиме часткою в ній. Переговори тривають і умови можуть змінитися.

Витрати на ШІ та парк чипів

Чипи, задіяні в планованій угоді, були придбані або взяті в оренду Amazon і вже розгорнуті в понад десяти американських центрах обробки даних у п'яти штатах, зокрема в Неваді та Вірджинії. Хоча лінійка Grace Blackwell залишається однією з найновіших у виробника, незабаром її має замінити платформа наступного покоління Vera Rubin.

Передові чипи використовують провідні лабораторії у сфері ШІ, зокрема OpenAI та Anthropic (в яку Amazon зобов'язалася інвестувати до 83 млрд доларів), тоді як попередні покоління мікросхем продовжують застосовувати для забезпечення роботи додатків. За даними звітності компанії, Amazon очікує, що термін служби кожної серії напівпровідників становитиме не менше п'яти років.

Очікується, що цього року капітальні витрати Amazon сягнуть 220 млрд доларів, більшість із яких піде хмарному підрозділу AWS на закупівлю чипів та будівництво дата-центрів. У березні компанія планувала залучити близько 50 млрд доларів через випуск облігацій, збільшивши пропозицію з 37 млрд доларів через високий попит. Проте в липні під час розміщення боргу на 25 млрд доларів вона зіткнулася зі спадом попиту на довгострокові папери, оскільки інвестори вимагали вищої дохідності.

Водночас фінансування під заставу графічних процесорів набуває популярності серед таких компаній, як CoreWeave. Щоб знизити витрати на запозичення для своїх клієнтів, у серпні Nvidia запропонувала забезпечити гарантіями до 125 млрд доларів подібних зобов'язань через фінансову платформу обсягом 500 млрд доларів спільно з провідними групами Волл-стріт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Amazon вкладе 3 мільярди доларів у розвиток швидкої доставки в Індії. Американський гігант інтернет-торгівлі Amazon планує інвестувати 3 млрд доларів до 2030 року в розвиток свого бізнесу надшвидкої доставки в Індії, намагаючись скоротити відставання від місцевих конкурентів, які зробили масовими замовлення за лічені хвилини.