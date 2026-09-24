Amazon вкладе 3 мільярди доларів у розвиток швидкої доставки в Індії

Американський гігант інтернет-торгівлі Amazon планує інвестувати 3 млрд доларів до 2030 року в розвиток свого бізнесу надшвидкої доставки в Індії. Компанія намагається скоротити відставання від місцевих конкурентів, які зробили масовими замовлення за лічені хвилини.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За даними обізнаних джерел, компанія спрямує 1 млрд доларів до кінця 2027 року, а решту 2 млрд доларів виділить до 2030 року. У самому Amazon розмір інвестицій коментувати відмовилися, проте заявили, що річний темп валових продажів напряму швидкої доставки за останні три місяці перевищив 1 млрд доларів. Це робить сервіс найдинамічнішим бізнесом у всій історії індійського підрозділу компанії.

Маленькі склади та щоденні товари

Сектор експрес-доставки докорінно змінив звички міських жителів Індії. За оцінками аналітиків Datum Intelligence, обсяг цього ринку зросте з нинішніх 19 млрд до 41 млрд доларів до 2030 року.

Основну частину запланованих грошей Amazon спрямує на розвиток інфраструктури:

розширення мережі невеликих районних складів сервісу Amazon Now із поточних 750 до приблизно 1300 до квітня наступного року;

оновлення програмного забезпечення для складського обліку та запуск інструментів штучного інтелекту для прогнозування попиту;

фокус на товарах щоденного вжитку замість разових покупок на кшталт iPhone, які пропонують суперники;

обладнання кожного складу спеціальними холодильними кімнатами, а не звичайними холодильниками, для збереження якості продуктів.

Конкуренція з лідерами та ринкові виклики

Попри загальне лідерство у звичайній інтернет-комерції Індії, в сегменті експрес-доставки Amazon займає лише 6,2% ринку. Водночас місцеві гіганти Blinkit, Swiggy та Zepto спільно контролюють 77% ринку з мережею у понад 4500 складів, а сервіс Flipkart від корпорації Walmart утримує 11% ринку з більш ніж 1000 об'єктів.

Експерти зазначають, що компанії буде непросто наздогнати лідерів, проте вона розраховує переманити покупців зі свого основного сайту знижками та безкоштовною доставкою. Додатковим викликом залишається жорстке регулювання іноземних гравців в Індії та заборона влади рекламувати доставку за 10 хвилин через безпеку кур'єрів на дорогах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Amazon уперше коштує понад $3 трильйони. Американський гігант електронної комерції та хмарних обчислень досяг історичної позначки ринкової капіталізації у 3 трильйони доларів, ставши лише п'ятою компанією у світі з таким показником.