Amazon уперше коштує понад $3 трильйони: компанія встановила рекорд

Американський гігант електронної комерції та хмарних обчислень Amazon.com Inc. уперше у своїй історії досяг ринкової капіталізації у 3 трильйони доларів США, ставши лише п'ятою компанією у світі, якій вдалося підкорити цей рубіж.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

У понеділок, 3 серпня, акції компанії зросли на 5,3% на початку торгів, продовживши стрімке ралі після публікації звіту за другий квартал.

Головним драйвером зростання стало прискорення збільшення доходів хмарного підрозділу Amazon Web Services (AWS), виторг якого показав найвищі темпи зростання з 2021 року. Це усунуло побоювання інвесторів щодо велетенських витрат компанії на штучний інтелект.

Ключові показники ринкового ривка Amazon:

Шлях від $2 трлн (червень 2024 року) до $3 трлн зайняв трохи більше ніж два роки — це значно швидше, ніж шість років, які знадобилися для переходу від $1 трлн до $2 трлн.

Amazon приєдналася до Nvidia, Alphabet, Microsoft та Apple як єдина з компаній з оцінкою понад $3 трлн.

Акції компанії зросли на понад 15% за один день наприкінці минулого тижня, що стало найбільшим денним стрибком за 14 років і повернуло Amazon статус лідера серед технологічних гігантів "Великої сімки" (Magnificent Seven) у 2026 році.

Середня цільова ціна аналітиків передбачає потенціал подальшого зростання акцій приблизно на 14% протягом року.

Нагадаємо, Amazon збільшить витрати на штучний інтелект до $220 млрд через подорожчання оперативної пам’яті та стрімкий попит на хмарні обчислення для AI.