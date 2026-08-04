Amazon впервые стоит более $3 триллионов: компания установила рекорд

Американский гигант электронной коммерции и облачных вычислений Amazon.com Inc. впервые в своей истории достигла рыночной капитализации в 3 триллиона долларов США, став лишь пятой компанией в мире, которой удалось покорить этот рубеж.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

В понедельник, 3 августа, акции компании выросли на 5,3% в начале торгов, продолжив стремительное ралли после публикации отчета за второй квартал.

Главным драйвером роста стало ускорение увеличения доходов облачного подразделения Amazon Web Services (AWS), выручка которого показала самые высокие темпы роста с 2021 года. Это устранило опасения инвесторов по поводу гигантских расходов компании на искусственный интеллект.

Ключевые показатели рыночного рывка Amazon:

Путь от $2 трлн (июнь 2024 года) до $3 трлн занял чуть более двух лет — это значительно быстрее шести лет, которые понадобились для перехода от $1 трлн до $2 трлн.

Amazon присоединилась к Nvidia, Alphabet, Microsoft и Apple как единственная из компаний с отметкой более $3 трлн.

Акции компании выросли более чем на 15% за один день в конце прошлой недели, что стало самым большим дневным скачком за 14 лет и вернуло Amazon статус лидера среди технологических гигантов "Большой семерки" (Magnificent Seven) в 2026 году.

Средняя целевая цена аналитиков предполагает потенциал дальнейшего роста акций примерно на 14% в течение года.

Напомним, Amazon увеличит расходы на искусственный интеллект до $220 млрд из-за удорожания оперативной памяти и стремительного спроса на облачные вычисления для AI.