Amazon выделит $1 миллиард на команду ИИ-инженеров для работы с клиентами

Американская корпорация Amazon объявила о создании нового специального подразделения в структуре своего облачного гиганта Amazon Web Services. Компания выделяет начальные 1 миллиард долларов на запуск команды "внедренческих инженеров", которые будут работать непосредственно внутри компаний-клиентов для ускорения интеграции искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

По словам вице-президента AWS по вопросам передовых инженерных технологий и сервисов ИИ Франчески Васкес, главная задача новой структуры — удовлетворить огромный спрос со стороны бизнеса на автоматизацию рабочих процессов.

Специалисты AWS будут объединяться в мобильные группы и отправляться к клиентам на 45-дневные периоды. Они будут писать готовый к эксплуатации код и помогать компаниям быстрее получать реальные финансовые результаты от использования ИИ моделей. Первыми клиентами нового сервиса стали Национальная баскетбольная ассоциация и японская технологическая корпорация Ricoh.

Новый тренд на рынке труда и конкуренция в облаке

Хотя Amazon запускает такое подразделение только сейчас, подобная практика не нова для рынка. Компания Palantir Technologies использует внедренческие инженеры уже более десяти лет, а Salesforce, Anthropic и Google Cloud имеют собственные аналогичные службы поддержки. Однако спрос на таких специалистов испытывает настоящий бум.

По данным отчета LinkedIn, с 2023 по 2025 год востребованность этой профессии на рынке выросла в 42 раза и становится одной из самых дефицитных в технологическом секторе.

AWS планирует привлечь в новое подразделение "тысячи" сотрудников. Компания собирается как нанимать новых специалистов по рынку, так и переводить кадровые ресурсы из других внутренних проектов. Это решение выглядит особенно заметным на фоне того, что с октября Amazon сократила более 30 тысяч корпоративных рабочих мест. Теперь корпорация перераспределяет бюджеты в направлении ИИ, рассчитывая, что инвестиции помогут клиентам создавать новые продукты значительно быстрее, чем в традиционном проектном сотрудничестве.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС введет жесткие правила для облачных сервисов Microsoft и Amazon. Европейский Союз планирует подчинить платформы Microsoft Azure и Amazon Web Services строгим требованиям Закона о цифровых рынках (DMA), поскольку антимонопольные регуляторы признали оба американских сервиса крупнейшими и доминантными игроками на рынке ЕС.