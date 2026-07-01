Минразвития ввело новое требование для международных автоперевозок

С 1 июля грузовые автомобили, впервые регистрируемые в Украине для выполнения международных перевозок, должны быть оборудованы смарт-тахографами второго поколения (G2v2). Нововведение является частью выполнения Соглашения о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом и интеграции в единое транспортное пространство ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

В ведомстве подчеркнули, что новое требование не распространяется на весь грузовой транспорт. Она касается только тех автомобилей, которые с 1 июля будут впервые регистрироваться в Украине и будут использоваться для международных перевозок.

Для внедрения новых правил уже создана необходимая инфраструктура и нормативная база. В частности:

в Украине работает более 100 центров обслуживания карт к смарт-тахографам;

выдано более 29 тысяч карточек для работы с новыми устройствами;

продолжается подготовка инспекторов Государственной службы Украины по безопасности на транспорте для контроля использования смарт-тахографов.

В Минразвитии отметили, что гармонизация правил автомобильных перевозок с законодательством Европейского Союза продолжается. Это должно обеспечить работу украинских перевозчиков по единым стандартам со странами ЕС.

Заметим, в Украине вернут обязательный техосмотр для всех автомобилей.