Мінрозвитку запровадило нову вимогу для міжнародних автоперевезень

З 1 липня вантажні автомобілі, які вперше реєструються в Україні для виконання міжнародних перевезень, повинні бути обладнані смарт-тахографами другого покоління (G2v2). Нововведення є частиною виконання Угоди про "транспортний безвіз" з Європейським Союзом та інтеграції до єдиного транспортного простору ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерство розвитку громад та територій України.

У відомстві наголосили, що нова вимога не поширюється на весь вантажний транспорт. Вона стосується лише тих автомобілів, які з 1 липня вперше реєструватимуться в Україні та використовуватимуться для міжнародних перевезень.

Для впровадження нових правил уже створено необхідну інфраструктуру та нормативну базу. Зокрема:

в Україні працює понад 100 центрів обслуговування карток до смарт-тахографів;

видано понад 29 тисяч карток для роботи з новими пристроями;

триває підготовка інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті для контролю за використанням смарт-тахографів.

У Мінрозвитку зазначили, що гармонізація правил автомобільних перевезень із законодавством Європейського Союзу триває. Це має забезпечити роботу українських перевізників за єдиними стандартами з країнами ЄС.

Зауважимо, в Україні повернуть обов'язковий техогляд для всіх автомобілів.