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Мінрозвитку запровадило нову вимогу для міжнародних автоперевезень

вантажні перевезення
Мінрозвитку запровадило нову вимогу для міжнародних автоперевезень / Depositphotos

З 1 липня вантажні автомобілі, які вперше реєструються в Україні для виконання міжнародних перевезень, повинні бути обладнані смарт-тахографами другого покоління (G2v2). Нововведення є частиною виконання Угоди про "транспортний безвіз" з Європейським Союзом та інтеграції до єдиного транспортного простору ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерство розвитку громад та територій України.

У відомстві наголосили, що нова вимога не поширюється на весь вантажний транспорт. Вона стосується лише тих автомобілів, які з 1 липня вперше реєструватимуться в Україні та використовуватимуться для міжнародних перевезень.

Для впровадження нових правил уже створено необхідну інфраструктуру та нормативну базу. Зокрема:

  • в Україні працює понад 100 центрів обслуговування карток до смарт-тахографів;
  • видано понад 29 тисяч карток для роботи з новими пристроями;
  • триває підготовка інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті для контролю за використанням смарт-тахографів.

У Мінрозвитку зазначили, що гармонізація правил автомобільних перевезень із законодавством Європейського Союзу триває. Це має забезпечити роботу українських перевізників за єдиними стандартами з країнами ЄС.

Зауважимо, в Україні повернуть обов'язковий техогляд для всіх автомобілів.

Автор:
Тетяна Гойденко