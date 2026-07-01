Епоха ШІ забирає роботу: TikTok оголосив про масові звільнення у Європі

Компанія TikTok планує звільнити близько 300 співробітників у своєму європейському центрі, розташованому в Дубліні. Цей крок є продовженням аналогічної хвилі скорочень, яка відбулася минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Технологічний гігант, який належить китайській ByteDance Ltd., збирається реструктуризувати команду з обслуговування та операцій зі штучним інтелектом в Ірландії, а також консолідувати діяльність із забезпечення якості в інших регіональних представництвах.

Деталі реструктуризації

Офіційний представник TikTok зазначив, що частина працівників, які підпадають під скорочення, матимуть можливість перейти на інші вакантні посади всередині компанії.

Крім того, заплановані організаційні зміни передбачають створення нових робочих місць, тому загальне чисте скорочення штату становитиме близько 300 осіб.

Це вже не перше масштабне скорочення для ірландського офісу платформи. Навесні 2025 року TikTok уже повідомляв уряд Ірландії про намір звільнити близько 300 співробітників, що на той момент становило близько 10% від усього місцевого персоналу.

При цьому Дублін залишається ключовим хабом для європейських операцій TikTok, де зосереджені підрозділи, які відповідають за безпеку, модерацію контенту та захист персональних даних користувачів.

Загальна криза технологічного сектору

Дублін традиційно є головним європейським центром для багатьох іноземних технологічних гігантів, серед яких Meta Platforms Inc. та Amazon.com Inc. Проте останніми роками місто сильно потерпає від масових реструктуризацій.

Світові корпорації масово переглядають свої витрати, щоб надати пріоритет масштабним інвестиціям у розвиток штучного інтелекту.

Через цю зміну фокуса, наприклад, компанія Meta нещодавно провела черговий раунд звільнень, який зачепив аж 20% її ірландської робочої сили, що суттєво перевищує середній світовий показник скорочень компанії, який зупинився на позначці 10%.

Нагадаємо, що власник TikTok планує залучити рекордний кредит на 20 мільярдів доларів під ШІ. ByteDance розглядає кредит терміном на три роки з можливістю пролонгації до п'яти років. Головна мета масштабного залучення капіталу — фінансування глобальної експансії у ​​сфері штучного інтелекту на тлі жорсткої конкуренції з американськими технологічними гігантами.