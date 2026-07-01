Эпоха ИИ забирает работу: TikTok объявил о массовых увольнениях в Европе

Компания TikTok планирует уволить около 300 сотрудников в своем европейском центре, расположенном в Дублине. Этот шаг является продолжением аналогичной волны сокращений, произошедшей в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Технологический гигант, принадлежащий китайской ByteDance Ltd., намерен реструктуризировать команду по обслуживанию и операциям с искусственным интеллектом в Ирландии, а также консолидировать деятельность по обеспечению качества в других региональных представительствах.

Детали реструктуризации

Официальный представитель TikTok отметил, что часть работников, подпадающих под сокращение, смогут перейти на другие вакантные должности внутри компании.

Кроме того, планируемые организационные изменения предполагают создание новых рабочих мест, поэтому общее чистое сокращение штата составит около 300 человек.

Это уже не первое масштабное сокращение для ирландского офиса платформы. Весной 2025 года TikTok уже сообщало правительство Ирландии о намерении уволить около 300 сотрудников, что на тот момент составило около 10% всего местного персонала.

При этом Дублин остается ключевым хабом для европейских операций TikTok, где сосредоточены подразделения, отвечающие за безопасность, модерацию контента и защиту персональных пользователей данных.

Общий кризис технологического сектора

Дублин традиционно является главным европейским центром многих иностранных технологических гигантов, среди которых Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc. Однако в последние годы город сильно страдает массовыми реструктуризациями.

Мировые корпорации массово пересматривают свои расходы, чтобы предоставить приоритет масштабным инвестициям в развитие искусственного интеллекта.

Из-за этого изменения фокуса, например, компания Meta недавно провела очередной раунд увольнений, который задел 20% ее ирландской рабочей силы, что существенно превышает средний мировой показатель сокращений компании, который остановился на отметке 10%.

Напомним, что владелец TikTok планирует привлечь рекордный кредит в 20 миллиардов долларов под ИИ. ByteDance рассматривает кредит сроком на три года с возможностью пролонгации до пяти лет. Главная цель масштабного привлечения капитала – финансирование глобальной экспансии в сфере искусственного интеллекта на фоне жесткой конкуренции с американскими технологическими гигантами.