Владелец TikTok планирует привлечь рекордный кредит в 20 миллиардов долларов под ИИ

Китайский технологический конгломерат ByteDance Ltd., владеющий популярной платформой TikTok, ведет предварительные переговоры с банками по привлечению синдицированного кредита на сумму около 20 млрд долларов. Этот заем может стать крупнейшим международным финансовым привлечением в истории компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

ByteDance рассматривает кредит сроком на три года с возможностью пролонгации до пяти лет. Главная цель масштабного привлечения капитала – финансирование глобальной экспансии в сфере искусственного интеллекта на фоне жесткой конкуренции с американскими технологическими гигантами.

В этом году ByteDance планирует увеличить свои капитальные затраты до $70 млрд. для расширения собственных дата-центров и другой инфраструктуры, необходимой для работы ИИ-моделей. При благоприятных экономических условиях в следующем году эта цифра может вырасти до $100 млрд. Для сравнения четыре крупнейших американских компании (Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta) суммарно планируют потратить на ИИ-инфраструктуру до $725 млрд в этом году.

Спасение для азиатского банковского рынка

Планируемый кредит от ByteDance, вместе с недавним мостовым займом SoftBank на $40 млрд для инвестиций в OpenAI, стал редким крупным проектом для азиатских банков. Пока финансовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона переживает застой: объемы кредитования в долларах, евро и иенах упали на 20%, опустившись до 16-летнего минимума в $61 млрд.

В предыдущий раз владелец TikTok выходил на международный долговой рынок в 2024 году, привлекая $10,8 млрд через консорциум из более чем 20 китайских и международных банков, среди которых были Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan.

Хотя ByteDance долгое время считается одним из перспективных кандидатов на проведение масштабного IPO, руководство компании не спешит выходить на биржу. Вместо этого конгломерат оптимизирует внутреннюю структуру.

За последний год ByteDance полностью закрыл свое игровое направление, высвободив ресурсы для концентрации на двух ключевых приоритетах — социальных сетях и искусственном интеллекте.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец TikTok будет покупать ИИ-чипы у китайских разработчиков для замены американских технологий. Из-за жестких санкционных ограничений со стороны США, ByteDance вынужден искать альтернативу дефицитным микросхемам Nvidia и ведет переговоры о закупке крупных партий процессоров с шанхайским стартапом Iluvatar CoreX и компанией Baidu.