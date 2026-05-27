Владелец TikTok планирует инвестировать до $70 млрд в закупку миллионов чипов

Компания ByteDance Ltd., известная как разработчик платформы TikTok и один из лидеров в области искусственного интеллекта, рассматривает возможность радикального увеличения своих капитальных затрат.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

По информации осведомленных источников, компания планирует удвоить финансирование по сравнению с прошлым годом, чтобы возглавить китайский рынок ИИ и составить серьезную конкуренцию ведущим американским игрокам на международной арене.

Рекордный бюджет

По словам источников, пекинский гигант социальных сетей обсуждает выделение около 70 миллиардов долларов в этом году на строительство новых центров обработки данных и развитие другой инфраструктуры искусственного интеллекта.

Значительную часть этого масштабного бюджета компания планирует покрыть за счет собственной прибыли за 2025 год, которая составила примерно 50 миллиардов долларов. Инсайдеры поделились этими данными на условиях анонимности, поскольку финансовая информация конфиденциальна.

В настоящее время капитальные расходы на текущий год прогнозируются в диапазоне от 400 до 500 миллиардов юаней, что эквивалентно 59 миллиардам долларов США.

При этом при благоприятной экономической и бизнес-ситуации ByteDance обсуждает возможность увеличения бюджета до 100 миллиардов долларов уже в следующем году. Для сравнения прошлогодние капитальные расходы компании составляли около 25 миллиардов долларов. Официальные представители ByteDance воздержались от комментариев.

Сравнение подходов США и Китая

Стратегические намерения разработчика TikTok подчеркивают разницу в подходах к развитию искусственного интеллекта между США и Китаем.

Четыре крупнейших американских технологических компании - Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta - анонсировали совокупные капитальные расходы на сумму до 725 миллиардов долларов в этом году для развития дата-центров и создания новых ШИ-моделей.

Это составляет в среднем около 181 млрд долларов на каждую компанию.

В то же время другие лидеры китайского интернет-рынка демонстрируют большую сдержанность. Например, Tencent заявила о капитальных расходах на уровне 79,2 миллиарда юаней за 2025 год, а Alibaba выделила 126 миллиардов юаней за завершившийся в марте финансовый год.

ByteDance имеет существенное преимущество, поскольку строительство и обслуживание центров обработки данных в Китае стоит гораздо дешевле.

Это позволяет ByteDance создавать аналогичные по мощности объекты с меньшими затратами, чем в США. Также стало известно о недавнем соглашении компании по покупке миллионов чипов Qualcomm Inc. для поддержки своих сервисов на базе ШИ-агентов.

Напомним, компания ByteDance разрабатывает собственный ИИ-процессор SeedChip. Чтобы не зависеть от дефицитных чипов Nvidia и санкций США, компания договаривается с Samsung об их производстве.