ByteDance бросает вызов Nvidia: зачем владельцу TikTok производство своих чипов

ByteDance инвестирует $22 млрд в искусственный интеллект / Depositphotos

Компания ByteDance, владелец TikTok, разрабатывает свой ИИ-процессор SeedChip. Чтобы не зависеть от дефицитных чипов Nvidia и санкций США, компания договаривается с Samsung об их производстве.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Материнская компания TikTok планирует получить первые образцы собственных чипов уже к концу марта 2026 года.

По данным источников, ByteDance рассчитывает выпустить не менее 100 тысяч чипов в этом году с перспективой масштабирования производства до 350 тысяч штук.

Ключевым моментом переговоров с Samsung является не только мощности для выпуска процессоров, но и гарантированный доступ к микросхемам памяти высокой пропускной способности, которые сейчас находятся в остром дефиците на мировом рынке.

Большие инвестиции

По данным Reuters, ByteDance демонстрирует серьезность своих намерений в сфере ИИ, выделив в этом году более 160 миллиардов юаней ($22 млрд) на закупки, связанные с этой технологией.

Более половины этой суммы уйдет на покупку топовых решений от Nvidia (в том числе модели H200) и параллельное развитие собственной аппаратной базы.

Хотя руководство компании признает, что их модели ИИ (такие как чат-бот Doubao) пока отстают от лидеров типа OpenAI, собственные чипы должны стать фундаментом для трансформации видеосервисов, электронной коммерции и облачных услуг компании.

Независимость от Nvidia

Разработка собственных ШИ-процессоров является глобальным трендом среди техгигантов – подобные проекты уже имеют Google, Amazon и Microsoft.

Однако для ByteDance это вопрос не только экономической эффективности, но и выживания. Им это нужно, чтобы снизить зависимость от лидера рынка Nvidia.

Экспортный контроль США ограничивает доступ китайских компаний к передовым американским технологиям, заставляя их догонять конкурентов внутри Китая.

На этом поле ByteDance уже соревнуется с Alibaba и Baidu, ранее представившие собственные ШИ-решения Zhenwu и Kunlunxin.

Ранее Трамп заявлял, что большинство передовых чипов искусственного интеллекта производства компании Nvidia будут зарезервированы исключительно для американских компаний. Они не будут допущены в Китай и другие страны.

Перед этим администрация Трампа запретила компании Nvidia продавать в Китай чип искусственного интеллекта H20. Экспорт этого чипа был разрешен только при наличии специальной лицензии, действие которой правительство США приостановило на неопределенный срок.

Автор:
Татьяна Бессараб