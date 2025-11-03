Blackwell под запретом: Трамп ограничивает доступ Китая к передовым чипам Nvidia

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство самых передовых чипов искусственного интеллекта, производства компании Nvidia, будут зарезервированы исключительно для американских компаний. Они не будут допущены в Китай и другие страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Трамп прямо заявил, что только клиенты из США должны иметь доступ к топовым чипам серии Blackwell, которые предлагает Nvidia — самая ценная компания в мире по рыночной капитализации.

"Самые современные, мы не позволим никому, кроме Соединенных Штатов, получить их", – сказал Трамп в интервью программе "60 минут" на канале CBS.

Reuters отмечает, что такие комментарии свидетельствуют о том, что администрация Трампа может ввести более жесткие ограничения на экспорт передовых американских чипов ИИ, чем предполагалось ранее.

В то же время остается открытым вопрос о менее мощных версиях чипов Blackwell, которые могут быть предназначены для китайского рынка.

Трамп заявил CBS, что не разрешит продажу самых современных процессоров Blackwell китайским компаниям, но не исключил возможности получения ими уменьшенной версии чипа. "Мы позволим им иметь дело с Nvidia, но не в отношении самых современных", – уточнил он.

Позиция Nvidia

Однако заявление Трампа идет вразрез с недавними экспортными планами. Лишь в прошлую пятницу Nvidia объявила, что поставит более 260 000 чипов Blackwell Южной Корее и ее крупнейшим компаниям, включая Samsung Electronics.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан на прошлой неделе сообщил, что компания пока не обращалась в США за экспортными лицензиями на китайский рынок. "Они [Пекин] четко дали понять, что не хотят, чтобы Nvidia была там сейчас", - пояснил Хуан, отметив, что доступ к Китаю необходим для финансирования исследований и разработок в США.

Напомним, Китай призвал компании, в том числе государственные, избегать использования чипов H20 от Nvidia .

Перед этим администрация Дональда Трампа запретила компании Nvidia продавать в Китай чип искусственного интеллекта H20. Экспорт этого чипа был разрешен только при наличии специальной лицензии, действие которой правительство США приостановило на неопределенный срок.