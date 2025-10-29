Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Nvidia имеет все шансы стать первой компанией с капитализацией в $5 трлн: что повлияло на результат

Nvidia
Nvidia и AMD будут делиться доходами от китайских продаж / Depositphotos

Корпорация Nvidia приближается к статусу первой компании с рыночной капитализацией в 5 триллионов долларов. Серия сделок, инициированных ее генеральным директором Дженсеном Хуангом, продолжает подпитывать глобальный бум искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Акции компании выросли на 3,5% на предрыночных торгах после того, как генеральный директор корпорации сообщил о получении заказов на $500 млрд на AI-чипы. Это закрепляет позицию Nvidia как крупнейшей компании в мире. Пока только Microsoft и Apple (оценка которых составляет около $4 трлн) могут сравниться с ее размером.

"Рыночная капитализация в $5 триллионов была бы немыслима несколько лет назад, особенно достигнута так быстро", - отметил Кит Лернер, главный инвестиционный директор Truist Advisory Services. Он подчеркнул, что рынок показывает глубокую веру в трансформационный потенциал искусственного интеллекта.

Рост акций Nvidia, который в этом году уже составляет около 50%, происходит на фоне важных событий, включая запланированную встречу по ключевому чипу Blackwell между Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Вклад Nvidia в общий рост индекса S&P 500 в этом году уже составляет почти пятую часть.

Недавно на мероприятии GTC в Вашингтоне компания представила новую систему для квантовых компьютеров, объявила о расширении партнерства с Uber Technologies и подготовила новые контракты на поставку чипов ИИ крупным южнокорейским компаниям, таким как Samsung Electronics и Hyundai Motor.

Стремительный взлет Nvidia отражает ее центральную роль на фондовом рынке США. В настоящее время техногигант формирует 8,3% индекса S&P 500.

Большинство аналитиков Уолл-стрит дали акциям рейтинг "покупать". Средняя целевая цена составляет $223,68, что предполагает дальнейший рост на 11%.

Несмотря на успех, некоторые аналитики предупреждают о возможном замедлении темпов роста. Дэн Ай, главный инвестиционный директор Fort Pitt Capital Group, отмечает, что конкуренция со стороны Advanced Micro Devices и Broadcom, а также разработки Китаем собственных чипов ИИ могут бросить вызов Nvidia.

"Nvidia сейчас занимает более 90% доли рынка, и эта доля, вероятнее всего, уменьшится, чем вырастет. Рента прибыли, вероятно, со временем снизится", — сказал он.

Напомним, в начале июля акции производителя чипов Nvidia выросли на 2%, выведя рыночную капитализацию компании за пределы $4 триллионов. Она стала первой компанией, когда-либо достигшей такой рыночной стоимости.

Автор:
Татьяна Ковальчук