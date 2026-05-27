Потери врага по состоянию на 27 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1554 сутки полномасштабной войны составляют 1 358 950 человек.

Потери России в войне на 27 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 мая потеряла:

личного состава – около 1 358 950 (+1 000) человек;

танков – 11 955 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 618 (+3) ед;

артиллерийских систем – 42 790 (+39) ед;

РСЗО – 1 805 (+1) ед;

средства ПВО – 1397 (+0) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземные робототехнические комплексы – 1485 (+10) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 313 342 (+1 307) ед;

крылатые ракеты – 4 687 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 99 645 (+271) ед;

специальная техника – 4 224 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 150 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

