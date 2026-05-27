Втрати ворога станом на 27 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1554 добу повномасштабної війни становлять 1 358 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 27 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 травня втратила:
- особового складу – близько 1 358 950 (+1 000) осіб;
- танків – 11 955 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 618 (+3) од;
- артилерійських систем – 42 790 (+39) од;
- РСЗВ – 1 805 (+1) од;
- засоби ППО – 1 397 (+0) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземні робототехнічні комплекси – 1 485 (+10) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307) од;
- крилаті ракети – 4 687 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 99 645 (+271) од;
- спеціальна техніка – 4 224 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
