Ціна нафти на 27 травня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 27 травня 2026 року ціна нафти Brent становить $97,98 за барель, WTI — $91,88, а Urals — $96,32. Ціни на нафту пішли вниз через зрив переговорів між США та Іраном і поновлення боїв біля стратегічної Ормузької протоки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 97,98 - 0.97% WTI 91,88 - 0.86% Urals 96,32 - 4.92%

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,42 долара (або 1,43%), зупинившись на позначці 98,16 долара за барель.

Водночас американська нафта WTI втратила 1,66 долара (або 1,77%), впавши до 92,23 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, нафта почала дешевшати після нещодавнього стрибка. Причина — нові бойові дії, які заважають США та Ірану домовитися про відкриття важливого морського шляху для танкерів.

Напередодні, у вівторок, нафтові котирування стрімко зросли. Причиною стали нові удари американських військових по об'єктах в Ірані.

Це фактично перекреслило сподівання, які з'явилися минулими вихідними, на те, що Вашингтон та Тегеран зможуть досягти фінальної угоди про припинення війни.

Позиції сторін традиційно розходяться. Іран заявив у вівторок, що Сполучені Штати порушили режим припинення вогню, завдавши ударів по цілях поблизу спірної Ормузької протоки.

США наполягають, що їхні повітряні удари мали виключно оборонний характер.

Після квітневого перемир'я у тримісячному конфлікті сторони звітували про прогрес у перемовинах щодо відновлення судноплавства через протоку, яка є ключовим глобальним маршрутом для транспортування нафти та газу.

Проте поточний спалах ворожнечі ставить ці домовленості під загрозу. Ситуацію на Близькому Сході додатково ускладнило посилення бомбардувань Лівану з боку Ізраїлю, що відбулося у вівторок.

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями.