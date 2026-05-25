Паливний дефіцит: після Азії нафтова криза накриє Європу, а в липні добереться до США

Нафтові ринки в Азії наблизилися до "дна резервуарів" – мінімальних операційних рівнів заповнення сховищ – на тлі конфлікту на Близькому Сході . Наступною з дефіцитом сировини зіткнеться Європа, а Сполучені Штати потенційно відчують нестачу палива у липні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNBC.

За словами ринкового стратега, директор Carlyle з питань енергетичних шляхів та співголови Abaxx Markets Джеффа Каррі, офіційні дані про світові резерви вводять в оману. Значна частина нафти у світі не може бути використана негайно, оскільки вона необхідна для технологічного забезпечення безпечної роботи трубопроводів та систем зберігання.

Для вільного продажу залишається лише менша частка ресурсів, і Азія вже витратила ці комерційні надлишки. Світові ринки нафти перебувають під тиском від початку війни з Іраном через блокування судноплавства через Ормузьку протоку, що скоротило експорт із Близького Сходу.

"Ми спостерігали вибухове зростання цін на продукцію. Авіаційне паливо знизилося, але дизельне паливо тепер зросло в ціні. Тож проблема тут, у Сінгапурі, продовжується. Вони просто перейшли від реактивного палива до дизельного", — повідомив Каррі.

Експерт прогнозує, що Європа відчує паливний тиск протягом кількох тижнів із початком літнього сезону активного використання автомобілів, оскільки нинішні поставки з Америки є тимчасовими. За словами аналітика, Азія вже перебуває у стані дефіциту, Європі знадобиться ще місяць, а в липні проблема виникне у США. Усі нафтові обсяги, які вивозяться зі Стратегічного нафтового резерву США (SPR), зараз експортуються до Європи. Це створює у європейських споживачів тимчасове відчуття стабільності, але такий процес не може тривати довго.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) також попередило про ризик критичного скорочення поставок під час літнього піка споживання, якщо експорт із Близького Сходу не відновиться. Голова МЕА Фатіх Бірол зауважив: "Ми можемо увійти в червону зону в липні чи серпні, якщо не побачимо певних покращень ситуації".

Каррі, який раніше очолював відділ досліджень сировинних товарів у Goldman Sachs, назвав пропозиції щодо призупинення федерального податку на бензин у США неефективними. На його думку, єдиним вирішенням паливної кризи є збільшення фізичних постачань нафти. Попри використання американського резерву SPR, ринкове ціноутворення вказує на глибокий дефіцит. Довгостроковим рішенням залишається відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Водночас скорочення світових запасів палива посилює позиції Ірану в поточних переговорах.

Яка ситуація в Україні?

Світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями.

Так дизпаливо на АЗС має потенціал до зниження на 4 грн/л, а бензин — на 2 грн/л. Водночас трейдери не поспішатимуть знижувати ціни оскільки побоюються нової ескалації конфлікту між США та Іраном, що викличе подальше здорожчання нафти та зростання паливних котирувань.

