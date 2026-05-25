Топливный дефицит: после Азии нефтяной кризис накроет Европу, а в июле доберется до США

Нефтяные рынки в Азии приблизились ко "дну резервуаров" – минимальным операционным уровням заполнения хранилищ – на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Следующим с дефицитом сырья столкнется Европа, а Соединенные Штаты потенциально ощутят нехватку топлива в июле.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNBC.

По словам рыночного стратега, директор Carlyle по вопросам энергетических путей и сопредседателя Abaxx Markets Джеффа Карри, официальные данные о мировых резервах вводят в заблуждение. Значительная часть нефти в мире не может быть использована немедленно, поскольку она необходима для обеспечения безопасной работы трубопроводов и систем хранения.

Для свободных продаж остается лишь меньшая доля ресурсов, и Азия уже потратила эти коммерческие излишки. Мировые рынки нефти находятся под давлением с начала войны с Ираном из-за блокирования судоходства через Ормузский пролив, что сократило экспорт с Ближнего Востока.

"Мы наблюдали взрывной рост цен на продукцию. Авиационное топливо снизилось, но дизельное топливо теперь выросло в цене. Так что проблема здесь, в Сингапуре, продолжается. Они просто перешли от реактивного топлива к дизельному", — сообщил Карри.

Эксперт прогнозирует, что Европа ощутит топливное давление в течение нескольких недель с началом летнего сезона активного использования автомобилей, поскольку нынешние поставки из Америки временные. По словам аналитика, Азия уже находится в состоянии дефицита, Европе понадобится еще месяц, а в июле проблема возникнет у США. Все нефтяные объемы, вывозимые из Стратегического нефтяного резерва США (SPR), сейчас экспортируются в Европу. Это создает у европейских потребителей временное чувство стабильности, но подобный процесс не может длиться долго.

Международное энергетическое агентство (МЭА) также предупредило о риске критического сокращения поставок во время летнего пика потребления, если экспорт с Ближнего Востока не возобновится. Глава МЭА Фатих Бирол отметил: "Мы можем войти в красную зону в июле или августе, если не увидим определенных улучшений ситуации".

Карри, ранее возглавлявший отдел исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs, назвал предложения по приостановке федерального налога на бензин в США неэффективными. По его мнению, единственным разрешением топливного кризиса является увеличение физических поставок нефти. Несмотря на использование американского резерва SPR, рыночное ценообразование указывает на глубокий дефицит. Долгосрочным решением остается восстановление судоходства через Ормузский пролив. В то же время, сокращение мировых запасов топлива усиливает позиции Ирана в текущих переговорах.

Какая ситуация в Украине?

Мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.

Так, дизтопливо на АЗС имеет потенциал к снижению на 4 грн/л, а бензин — на 2 грн/л. В то же время трейдеры не будут спешить снижать цены, поскольку опасаются новой эскалации конфликта между США и Ираном, что вызовет дальнейшее подорожание нефти и рост топливных котировок.

