Фермеры работают в убыток: себестоимость молока в Украине превысила закупочные цены

Украинское молоко А2 появится на полках европейских магазинов / Depositphotos

В апреле 2026 г. производство молока в Украине сократилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Молочная отрасль оказалась под давлением роста производственных затрат, падения цен на продукцию и новых экологических требований ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ассоциации производителей молока.

В Украине сокращается производство молока

В апреле 2026 года украинские агропредприятия сократили объемы производства молока из-за роста затрат и кризиса на рынке. В то же время в хозяйствах населения надои выросли сезонно - из-за весеннего повышения лактации у коров.

По данным Госстата, в апреле в Украине произвели 528 тыс. тонн молока-сырья – на 6,4% больше, чем в марте, но на 12,6% меньше, чем год назад. За первые четыре месяца года производство сократилось на 11% – до 1,84 млн тонн.

Сельхозпредприятия в апреле снизили надои на 2,8% по сравнению с мартом, тогда как хозяйства населения нарастили производство почти на 19%.

В отрасли отмечают, что фермеры нуждаются в государственной поддержке из-за низких закупочных цен, удорожания производства и новых требований ЕС по стандартам содержания животных

Производство растет только в части регионов

В январе-апреле 2026 года сельскохозяйственные предприятия нарастили производство молока-сырья в 12 регионах Украины. Наибольший рост зафиксирован в Ровенской области – на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также существенно увеличили объем производства Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская и Тернопольская области.

Положительная динамика наблюдалась в Черниговской, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Волынской, Хмельницкой областях, а также в Киевской области.

Около 55% промышленного молока в Украине за этот период пришлось на пять регионов-лидеров. Наибольший объем производства зафиксирован в Полтавской области. Далее следуют Черкасская, Черниговская, Хмельницкая и Винницкая области.

В то же время в январе-апреле 2026 года в Украине вырос и убой крупного рогатого скота на предприятиях - на 10% в годовом исчислении, до 47,37 тыс. тонн.

Напомним, за первую половину апреля объемы экспорта украинской молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом. Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.

Автор:
Ольга Опенько