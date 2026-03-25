Более половины всего молока в Украине произвели сельхозпредприятия пяти областей

Молочная отрасль постепенно концентрируется в промышленном сегменте / Depositphotos

Сокращение производства молока-сырья в Украине обусловлено уменьшением объемов надоя в хозяйствах населения, тогда как молочная отрасль постепенно концентрируется в промышленном сегменте. Около 55% молока-сырья произвели сельхозпредприятия пяти областей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Сколько молока произвели

По данным   Госстата, в феврале 2026 года хозяйства всех категорий произвели   397,6 тыс. т молока-сырья, что на 23,6 тыс. т меньше (-5,6%) по отношению к январю 2026 года и на 41,1 тыс. т меньше (-9,4%) по отношению к февралю 2025 года. В феврале 2026 г. доля предприятий в производстве молока-сырья составляла 63%, а хозяйств населения – 37%.

Предприятия   произвели 249,6 тыс. т молока-сырья в феврале 2026 года, что на 20,3 тыс. т меньше (-7,5%) по сравнению с январем, но на 10,4 тыс. т больше (+4,3%) по сравнению с февралем 2025 года.

В хозяйствах населения   объемы надоя в феврале 2026 года составили 148 тыс. т молока, что на 3,3 тыс. т меньше (-2,2%) по отношению к январю и на 51,5 тыс. т меньше (-25,8%) по отношению к февралю 2025-го.

Аналитики отмечают, что сокращение производства молока-сырья обусловлено дальнейшим уменьшением поголовья коров в хозяйствах населения и ограниченным доступом к электроэнергии из-за обстрелов, что повышает затраты на переработку молока.

"В целом молочный сектор Украины демонстрирует рост концентрации производства в промышленном сегменте, в то время как хозяйства населения постепенно покидают производство молока. Эта тенденция подчеркивает необходимость дальнейшей модернизации и государственной поддержки для стабилизации и развития отрасли", - отмечают в ассоциации.

Регионы-лидеры

В феврале 2026 года объемы производства молока-сырья нарастили сельхозпредприятия в 13 областях, а именно в Ровенской области (+29%), Львовской области (+16%), Харьковской области (+16%), Ивано-Франковской области (+15%), Тернопольской области (+14%), Волынской области (+9) (+7%), Николаевской (+5%), Киевской (+4%), Черкасской (+4%), Черниговской (+4%) и Хмельницкой области (+3%).

В феврале 2026 года около 55% молока-сырья произвели сельхозпредприятия в следующих областях:

  • Полтавская область – 76,40 тыс. т;
  • Черкасская область – 64,30 тыс. т;
  • Хмельницкая область – 49,50 тыс. т;
  • Винницкая область – 48,50 тыс. т;
  • Черниговская область – 47,30 тыс. т.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 г. на украинском рынке молочных продуктов наблюдается незначительное снижение цен на фоне удешевления молочного сырья и слабого спроса. В то же время цены на большинство товаров остаются выше по сравнению с прошлогодним периодом.

Автор:
Светлана Манько