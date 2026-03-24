Прибыль молочной промышленности в 2025 году выросла почти вдвое: какие заводы заработали больше всего

В 2025 году молочная промышленность Украины показала рост основных финансовых показателей. Чистая прибыль сектора увеличилась с 1,35 млрд грн до 2,64 млрд грн по сравнению с 2024 годом. Совокупный доход отрасли вырос на 18% – до 124,4 млрд грн. Высокие финансовые результаты продемонстрировали Винницкий молочный завод "Рошен" и компания "Терра Фуд".

В настоящее время в Украине зарегистрировано 575 компаний, специализирующихся на переработке молока, производстве масла и сыра. 41 предприятие имеет иностранных бенефициарных владельцев. Центральные и юго-западные области обычно остаются основными центрами молочной отрасли.

Региональное распределение доходов

Наивысшую общую прибыль генерируют компании в следующих регионах:

Винницкая область - 15,6 млрд грн;

Киев - 14,6 млрд грн;

Полтавская область - 13,5 млрд грн;

Черкасская область - 10,4 млрд грн;

Киевская область - 10,2 млрд грн.

Рейтинг компаний по прибыли

По показателям прибыли в топ-10 вошли:



Винницкий молочный завод "Рошен" - 365,67 млн грн. Кременчугский гормолокозавод ("Данон Кремез") - 328,07 млн грн. Яготинский маслозавод - 245,10 млн грн. Комбинат "Приднепровский" - 211,30 млн грн. Молочная компания "Галичина" - 177,61 млн грн. Белоцерковская агропромышленная группа - 160,93 млн грн. Компания "Терра Фуд" - 138,19 млн грн. Фирма "Люстдорф" - 127,22 млн грн. Андрушевский маслосырзавод - 109,44 млн грн. ООО "Радивил молоко" - 76,80 млн грн.

По результатам года 80% предприятий улучшили показатели прибыли. Кременчугский Гормолокозавод увеличил прибыль с 4,8 млн. грн. до 328 млн. грн. Белоцерковская агропромышленная группа зафиксировала рост в 4,6 раза. Компания "Люстдорф" вышла на прибыль в 127 млн грн после убытка в прошлом году. Снижение прибыли произошло у "Терра Фуд" (на 19%) и Андрушевского маслосырзавода (на 3%).

Рейтинг компаний по доходу

Наибольший доход получили:



Компания "Терра Фуд" - 7,50 млрд грн. Яготинский маслозавод – 6,44 млрд грн. Молочная компания "Галичина" - 6,40 млрд грн. Фирма "Люстдорф" - 5,65 млрд грн. Тернопольский молокозавод - 5,46 млрд грн. Винницкий молочный завод "Рошен" - 5,08 млрд грн. ООО "Данон Днепр" - 4,88 млрд грн. Белоцерковская агропромышленная группа - 3,85 млрд грн. Комбинат "Приднепровский" - 3,68 млрд грн. Андрушевский маслосырзавод - 3,37 млрд грн.

Компании групп "Терра Фуд", "Молочный альянс", "Лакталис" и "Данон" с доходом более 1 млрд грн обеспечили 27% от общего дохода всей отрасли (34,26 млрд грн). 8 из 10 компаний одновременно входят в рейтинги и по прибыли, и по доходу.

Рыночные тенденции

Рост производства опережает внутренний потребительский спрос. Это приводит к переориентации крупных корпоративных структур на внешние рынки. Последующая динамика финансовых показателей в 2026 году будет зависеть от реализации экспортного потенциала украинских производителей.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 г. на украинском рынке молочных продуктов наблюдается незначительное снижение цен на фоне удешевления молочного сырья и слабого спроса. В то же время цены на большинство товаров остаются выше по сравнению с прошлогодним периодом.