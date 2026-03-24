Прибыль молочной промышленности в 2025 году выросла почти вдвое: какие заводы заработали больше всего
В 2025 году молочная промышленность Украины показала рост основных финансовых показателей. Чистая прибыль сектора увеличилась с 1,35 млрд грн до 2,64 млрд грн по сравнению с 2024 годом. Совокупный доход отрасли вырос на 18% – до 124,4 млрд грн. Высокие финансовые результаты продемонстрировали Винницкий молочный завод "Рошен" и компания "Терра Фуд".
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе Vkursi Market BI.
В настоящее время в Украине зарегистрировано 575 компаний, специализирующихся на переработке молока, производстве масла и сыра. 41 предприятие имеет иностранных бенефициарных владельцев. Центральные и юго-западные области обычно остаются основными центрами молочной отрасли.
Региональное распределение доходов
Наивысшую общую прибыль генерируют компании в следующих регионах:
- Винницкая область - 15,6 млрд грн;
- Киев - 14,6 млрд грн;
- Полтавская область - 13,5 млрд грн;
- Черкасская область - 10,4 млрд грн;
- Киевская область - 10,2 млрд грн.
Рейтинг компаний по прибыли
По показателям прибыли в топ-10 вошли:
- Винницкий молочный завод "Рошен" - 365,67 млн грн.
- Кременчугский гормолокозавод ("Данон Кремез") - 328,07 млн грн.
- Яготинский маслозавод - 245,10 млн грн.
- Комбинат "Приднепровский" - 211,30 млн грн.
- Молочная компания "Галичина" - 177,61 млн грн.
- Белоцерковская агропромышленная группа - 160,93 млн грн.
- Компания "Терра Фуд" - 138,19 млн грн.
- Фирма "Люстдорф" - 127,22 млн грн.
- Андрушевский маслосырзавод - 109,44 млн грн.
- ООО "Радивил молоко" - 76,80 млн грн.
По результатам года 80% предприятий улучшили показатели прибыли. Кременчугский Гормолокозавод увеличил прибыль с 4,8 млн. грн. до 328 млн. грн. Белоцерковская агропромышленная группа зафиксировала рост в 4,6 раза. Компания "Люстдорф" вышла на прибыль в 127 млн грн после убытка в прошлом году. Снижение прибыли произошло у "Терра Фуд" (на 19%) и Андрушевского маслосырзавода (на 3%).
Рейтинг компаний по доходу
Наибольший доход получили:
- Компания "Терра Фуд" - 7,50 млрд грн.
- Яготинский маслозавод – 6,44 млрд грн.
- Молочная компания "Галичина" - 6,40 млрд грн.
- Фирма "Люстдорф" - 5,65 млрд грн.
- Тернопольский молокозавод - 5,46 млрд грн.
- Винницкий молочный завод "Рошен" - 5,08 млрд грн.
- ООО "Данон Днепр" - 4,88 млрд грн.
- Белоцерковская агропромышленная группа - 3,85 млрд грн.
- Комбинат "Приднепровский" - 3,68 млрд грн.
- Андрушевский маслосырзавод - 3,37 млрд грн.
Компании групп "Терра Фуд", "Молочный альянс", "Лакталис" и "Данон" с доходом более 1 млрд грн обеспечили 27% от общего дохода всей отрасли (34,26 млрд грн). 8 из 10 компаний одновременно входят в рейтинги и по прибыли, и по доходу.
Рыночные тенденции
Рост производства опережает внутренний потребительский спрос. Это приводит к переориентации крупных корпоративных структур на внешние рынки. Последующая динамика финансовых показателей в 2026 году будет зависеть от реализации экспортного потенциала украинских производителей.
Ранее сообщалось, что в марте 2026 г. на украинском рынке молочных продуктов наблюдается незначительное снижение цен на фоне удешевления молочного сырья и слабого спроса. В то же время цены на большинство товаров остаются выше по сравнению с прошлогодним периодом.