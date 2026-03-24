- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Прибуток молочної промисловості у 2025 році зріс майже вдвічі: які заводи заробили найбільше
У 2025 році молочна промисловість України продемонструвала зростання основних фінансових показників. Чистий прибуток сектору збільшився з 1,35 млрд грн до 2,64 млрд грн порівняно з 2024 роком. Сукупний дохід галузі зріс на 18% – до 124,4 млрд грн. Найвищі фінансові результати продемонстрували Вінницький молочний завод "Рошен" та компанія "Терра Фуд".
Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Vkursi Market BI.
Наразі в Україні зареєстровано 575 компаній, що спеціалізуються на переробленні молока, виробництві масла та сиру. 41 підприємство має іноземних бенефіціарних власників. Центральні та південно-західні області традиційно залишаються основними центрами молочної галузі.
Регіональний розподіл доходів
Найвищий загальний прибуток генерують компанії у таких регіонах:
- Вінницька область — 15,6 млрд грн;
- Київ — 14,6 млрд грн;
- Полтавська область — 13,5 млрд грн;
- Черкаська область — 10,4 млрд грн;
- Київська область — 10,2 млрд грн.
Рейтинг компаній за прибутком
За показниками прибутку в топ-10 увійшли:
- Вінницький молочний завод "Рошен" — 365,67 млн грн.
- Кременчуцький міськмолокозавод ("Данон Кремез") — 328,07 млн грн.
- Яготинський маслозавод — 245,10 млн грн.
- Комбінат "Придніпровський" — 211,30 млн грн.
- Молочна компанія "Галичина" — 177,61 млн грн.
- Білоцерківська агропромислова група — 160,93 млн грн.
- Компанія "Терра Фуд" — 138,19 млн грн.
- Фірма "Люстдорф" — 127,22 млн грн.
- Андрушівський маслосирзавод — 109,44 млн грн.
- ТОВ "Радивилівмолоко" — 76,80 млн грн.
За результатами року 80% підприємств покращили показники прибутку. Кременчуцький Міськмолокозавод збільшив прибуток з 4,8 млн грн до 328 млн грн. Білоцерківська агропромислова група зафіксувала ріст у 4,6 раза. Компанія "Люстдорф" вийшла на прибуток у 127 млн грн після збитку минулого року. Зниження прибутку відбулося у "Терра Фуд" (на 19%) та Андрушівського маслосирзаводу (на 3%).
Рейтинг компаній за доходом
Найвищий дохід отримали:
- Компанія "Терра Фуд" — 7,50 млрд грн.
- Яготинський маслозавод — 6,44 млрд грн.
- Молочна компанія "Галичина" — 6,40 млрд грн.
- Фірма "Люстдорф" — 5,65 млрд грн.
- Тернопільський молокозавод — 5,46 млрд грн.
- Вінницький молочний завод "Рошен" — 5,08 млрд грн.
- ТОВ "Данон Дніпро" — 4,88 млрд грн.
- Білоцерківська агропромислова група — 3,85 млрд грн.
- Комбінат "Придніпровський" — 3,68 млрд грн.
- Андрушівський маслосирзавод — 3,37 млрд грн.
Компанії груп "Терра Фуд", "Молочний альянс", "Лакталіс" та "Данон" із доходом понад 1 млрд грн забезпечили 27% від загального доходу всієї галузі (34,26 млрд грн). 8 із 10 компаній одночасно входять до рейтингів і за прибутком, і за доходом.
Ринкові тенденції
Зростання виробництва наразі випереджає внутрішній споживчий попит. Це зумовлює переорієнтацію великих корпоративних структур на зовнішні ринки. Подальша динаміка фінансових показників у 2026 році залежатиме від реалізації експортного потенціалу українських виробників.
Раніше повідомлялося, що у березні 2026 року на українському ринку молочних продуктів спостерігається незначне зниження цін на тлі здешевлення молочної сировини та слабкого попиту. Водночас ціни на більшість товарів залишаються вищими порівняно з минулорічним періодом.